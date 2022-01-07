https://tr.sputniknews.com/20220107/yagmur-sarnica-60-bin-liralik-baykus-cezasi-1052490520.html

Yağmur Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası

Yağmur Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası

Veterinerlerin, Yağmur Sarnıç'a açtığı 'kulaklı baykuş' davası sonuçlandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T08:32+0300

2022-01-07T08:32+0300

2022-01-07T09:21+0300

yaşam

tazminat

baykuş

emre aşık

veteriner

yağmur sarnıç

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Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü. Tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç'a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Sarnıç bunun üzerine veterinerlerle kavga etmiş ve davalık olmuştu. Sabah'tan Deniz yusufoğlu'nun haberine göre, veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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tazminat, baykuş, emre aşık, veteriner, yağmur sarnıç