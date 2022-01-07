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Yağmur Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası
Yağmur Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası
Veterinerlerin, Yağmur Sarnıç'a açtığı 'kulaklı baykuş' davası sonuçlandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T08:32+0300
2022-01-07T09:21+0300
yaşam
tazminat
baykuş
emre aşık
veteriner
yağmur sarnıç
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Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü. Tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç'a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Sarnıç bunun üzerine veterinerlerle kavga etmiş ve davalık olmuştu. Sabah'tan Deniz yusufoğlu'nun haberine göre, veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20191231/futbolcu-emre-asikin-eski-esine-2-yil-hapis-cezasi-verildi-1040943368.html
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tazminat, baykuş, emre aşık, veteriner, yağmur sarnıç

Yağmur Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası

08:32 07.01.2022 (güncellendi: 09:21 07.01.2022)
© Twitter Yağmur Sarnıç
Yağmur Sarnıç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Twitter
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Veterinerlerin, Yağmur Sarnıç'a açtığı 'kulaklı baykuş' davası sonuçlandı.
Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü. Tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç'a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Sarnıç bunun üzerine veterinerlerle kavga etmiş ve davalık olmuştu.
Sabah'tan Deniz yusufoğlu'nun haberine göre, veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Yağmur Aşık- Emre Aşık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2019
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Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşine 'kulaklı orman baykuşu' davasında 2 yıl hapis
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