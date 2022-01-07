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Yeni Kovid-19 tedbirleri masada
Yeni Kovid-19 tedbirleri masada
Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarını yeniden patlatan Omicron varyantı ile yeni tedbirlerin de gündeme alındığı yeni bir yol haritası gündeme geldi... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T07:24+0300
2022-01-07T07:42+0300
koronavirüs
tedbir
kısıtlama
koronavirüs
omicron
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Koronavirüs pandemisi omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve kafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.
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tedbir, kısıtlama, koronavirüs, omicron

Yeni Kovid-19 tedbirleri masada

07:24 07.01.2022 (güncellendi: 07:42 07.01.2022)
© AFP 2021 / OZAN KOSEİstanbul - koronavirüs - Türkiye
İstanbul - koronavirüs - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarını yeniden patlatan Omicron varyantı ile yeni tedbirlerin de gündeme alındığı yeni bir yol haritası gündeme geldi. Türkiye yeni yol haritası hazırlamaya başladı.
Koronavirüs pandemisi omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.
Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve kafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.
En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.
Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.
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