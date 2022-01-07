https://tr.sputniknews.com/20220107/yeni-kovid-19-tedbirleri-masada-1052489934.html

Yeni Kovid-19 tedbirleri masada

Yeni Kovid-19 tedbirleri masada

Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarını yeniden patlatan Omicron varyantı ile yeni tedbirlerin de gündeme alındığı yeni bir yol haritası gündeme geldi... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T07:24+0300

2022-01-07T07:24+0300

2022-01-07T07:42+0300

koronavirüs

tedbir

kısıtlama

koronavirüs

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044970560_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_9a3043e5527a7feb83d3d2096b368c0e.jpg

Koronavirüs pandemisi omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve kafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tedbir, kısıtlama, koronavirüs, omicron