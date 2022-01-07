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https://tr.sputniknews.com/20220107/zaharova-natoyu-bir-arada-tutan-tek-sey-genisleme-cilginligi-1052485350.html
Zaharova: NATO'yu bir arada tutan tek şey genişleme çılgınlığı
Zaharova: NATO'yu bir arada tutan tek şey genişleme çılgınlığı
NATO'nun hiçbir ortak yasası ve değeri olmayan bir örgüt olduğunu belirten Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İttifak'ı bir arada tutan tek şeyin 'genişleme... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-07T00:24+0300
dünya
rusya
almanya
nato
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
annalena baerbock
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Rusya Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram'dan yaptığı açıklamayla Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Rusya'nın eylemlerinin bir bedeli olması gerektiği', NATO'nun gücünü tank ve füzelerden değil, yasa ve ortak değerlerini koruma konusundaki dayanışmasından aldığı' yönündeki sözlerine yanıt verdi.Özellikle Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan kanalı RT DE'nin kapatılmasını anımsatan Zaharova, "Demokrasinin temel taşı olan medya özgürlüğü ve bilginin yayılmasının engellenmemesi gibi değerleri çiğneyen Berlin hangi değerlerden endişe duyabilir?" diye sordu.'İttifak'ın üyeleri, kendi kararlarını vermekte bile çoktandır özgür değil'NATO özelinde bakıldığında, hegemonyacılığın tüm kötülüğünü gözler önüne seren genişleme çılgınlığının İttifak'ın tek değeri haline geldiğini vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:"Transatlantik ittifakın ne ortak bir yasası ne de ortak değerleri var. Her şey sadece sözde kalmış durumda. Sözler ise, uzun süredir onlara yüklenen anlamla uyuşmuyor. Bunun yerine hegemonyacılık ve sömürgeci tavırlar, güçlülerin diktesi ve zayıfların iradesizliği var. Bu İttifak'ın üyeleri, kendi kararlarını vermekte bile çoktandır özgür değil."
https://tr.sputniknews.com/20211223/rus-disisleri-rt-denin-yayinin-durdurulmasi-sansur-1052048018.html
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rusya, almanya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, annalena baerbock

Zaharova: NATO'yu bir arada tutan tek şey genişleme çılgınlığı

00:24 07.01.2022
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
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NATO'nun hiçbir ortak yasası ve değeri olmayan bir örgüt olduğunu belirten Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İttifak'ı bir arada tutan tek şeyin 'genişleme çılgınlığı' olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram'dan yaptığı açıklamayla Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Rusya'nın eylemlerinin bir bedeli olması gerektiği', NATO'nun gücünü tank ve füzelerden değil, yasa ve ortak değerlerini koruma konusundaki dayanışmasından aldığı' yönündeki sözlerine yanıt verdi.
Özellikle Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan kanalı RT DE'nin kapatılmasını anımsatan Zaharova, "Demokrasinin temel taşı olan medya özgürlüğü ve bilginin yayılmasının engellenmemesi gibi değerleri çiğneyen Berlin hangi değerlerden endişe duyabilir?" diye sordu.

'İttifak'ın üyeleri, kendi kararlarını vermekte bile çoktandır özgür değil'

NATO özelinde bakıldığında, hegemonyacılığın tüm kötülüğünü gözler önüne seren genişleme çılgınlığının İttifak'ın tek değeri haline geldiğini vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Transatlantik ittifakın ne ortak bir yasası ne de ortak değerleri var. Her şey sadece sözde kalmış durumda. Sözler ise, uzun süredir onlara yüklenen anlamla uyuşmuyor. Bunun yerine hegemonyacılık ve sömürgeci tavırlar, güçlülerin diktesi ve zayıfların iradesizliği var. Bu İttifak'ın üyeleri, kendi kararlarını vermekte bile çoktandır özgür değil."
Russia Today - RT - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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