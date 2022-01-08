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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
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Rusya'nın başkenti Moskova'dan kış manzaraları
Rusya'nın başkenti Moskova'dan kış manzaraları
Rusya’nın başkenti Moskova’da Kuzey Nehri Terminal Park önündeki Khimki Nehri dondu. Nehir üzerinde vatandaşlar yürüyüş yapıp, motosiklet kullandı. Bazıları da... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T01:53+0300
2022-01-08T01:53+0300
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multimedya
rusya
moskova
nehir
buz pateni
kış
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фото, rusya, moskova, nehir, buz pateni, kış
Rusya'nın başkenti Moskova'dan kış manzaraları
Rusya’nın başkenti Moskova’da Kuzey Nehri Terminal Park önündeki Khimki Nehri dondu. Nehir üzerinde vatandaşlar yürüyüş yapıp, motosiklet kullandı. Bazıları da buzu matkaplarla açarak balık avladı.
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA