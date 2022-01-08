25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 57 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.DHA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.