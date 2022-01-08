https://tr.sputniknews.com/20220108/abdnin-yeni-buyukelcisi-flake-esiyle-kebap-yedi-cok-lezzetli-ve-harika-1052528025.html

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, eşiyle kebap yedi: 'Çok lezzetli ve harika'

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, eşiyle kebap yedi: 'Çok lezzetli ve harika'

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, dün geldikleri kentte kebap yedi. Flake ve eşinin kebap yerken çekilen videosu, büyükelçiliğin... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T15:27+0300

2022-01-08T15:27+0300

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türkiye

abd

büyükelçi

jeff flake

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ABD'de Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski senatör Jeff Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte dün Ankara'ya geldi. Henüz resmi olarak görevine başlamayan Flake ve eşi, Ankara'da kebap yedi.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan videoda, Flake ve eşi, Türkçe olarak kebabın çok lezzetli ve harika olduğunu söyledi.Jeff Flake, Ağustos 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini alacak. Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmi olarak göreve başlayacak.

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abd, büyükelçi, jeff flake