Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220108/adiyla-sosyal-medyada-viral-oldu-benim-adim-kovid-ve-ben-bir-virus-degilim-1052530411.html
Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim
Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim
Hindistan'da yaşayan Kovid Kapoor isimli bir adam, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Omicron varyantının yayılmaya devam ettiği koşullarda tüm dünya... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T17:49+0300
2022-01-08T17:52+0300
yaşam
hindistan
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052149959_0:160:3356:2048_1920x0_80_0_0_cdc80cb24c66be494b7c31cbdee3995c.jpg
'Kovid' kelimesinin Hintçe'de 'alim', 'bilgin' gibi bir anlama geldiğini söyleyen Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini belirtiyor. Kovid, annesinin isim kararını doğumdan çok önce verdiğini ve salgına rağmen değiştirmek istemediğini belirtiyor:Kovid, şimdiye kadar sadece tek bir adaşıyla karşılaşmış.Ancak bu sıradışı isim, koronavirüs salgınından bu yana artık farklı bir anlamla biliniyor. Kafa karışıklığını engelleyebilmek için her fırsatta ismiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Kovid Kapoor, Twitter hesabındaki biyografisine "Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim" yazdı.İsmiyle ilgili salgın sırasında başına gelen sıradışı ve gülünç olayları Twitter hesabı üzerinden anlatan adam, 2020'ye kadar sıradan bir isim olan ismiyle birçok kişiyi eğlendirdiğini söyledi.4 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez Hindistan dışına çıktığını söyleyen Kovid, "Gelecekteki yurtdışı gezileri eğlenceli olacak" dedi.30 yaşına girdiği doğumgünü partisinde arkadaşları Kovid'e 'Corona' isimli bira ısmarlarken, pastanın üzerinde ise "Doğum günün kutlu olsun Covid-30!" cümlesiyle süsleme yapıldı.Benzer hikayelerini Twitter üzerinden anlatmaya devam eden adam, Starbucks'da sipariş verdiği kahvenin üzerine ismini yazarken baristanın gülerek diğer çalışanlara bardağın üzerindeki ismi gösterdiğini, bu gibi olaylar nedeniyle kahvecide artık sahte isim kullandığını söyledi.Kovid'in ismiyle ilgili sosyal medyada başka kişilerce de çok sayıda paylaşım yapıldı. Rohit Shroff adlı bir sosyal medya kullanıcısı, "Bütün bu Kovid kaosunun ortasında Kovid Kapoor'un viral olması bu yıl şimdiye kadarki en komik ve muhtemelen tek 'pozitif' şey" dedi.Başka bir Twitter kullanıcısıysa "Hey Kovid, pozitif kal" diye şaka yaptı.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052149959_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_db105f2c10c624298c341a124517d102.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, koronavirüs, kovid-19

Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim

17:49 08.01.2022 (güncellendi: 17:52 08.01.2022)
© REUTERS / DADO RUVICAvustralya’da bir Kovid-19 laboratuvarı, test sonucu pozitif olan 400 kişiye, negatif bilgisi verdi
Avustralya’da bir Kovid-19 laboratuvarı, test sonucu pozitif olan 400 kişiye, negatif bilgisi verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
Abone ol
Hindistan'da yaşayan Kovid Kapoor isimli bir adam, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Omicron varyantının yayılmaya devam ettiği koşullarda tüm dünya virüsü ve yeni varyantlarını konuşurken, Kovid Kapoor ismine dair yapılan esprilerle herkesi güldürdü.
'Kovid' kelimesinin Hintçe'de 'alim', 'bilgin' gibi bir anlama geldiğini söyleyen Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini belirtiyor. Kovid, annesinin isim kararını doğumdan çok önce verdiğini ve salgına rağmen değiştirmek istemediğini belirtiyor:
"Güzel bir anlama sahip unutulmaz bir ad… Asla değiştirmeyeceğim"
Kovid, şimdiye kadar sadece tek bir adaşıyla karşılaşmış.
Ancak bu sıradışı isim, koronavirüs salgınından bu yana artık farklı bir anlamla biliniyor. Kafa karışıklığını engelleyebilmek için her fırsatta ismiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Kovid Kapoor, Twitter hesabındaki biyografisine "Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim" yazdı.
İsmiyle ilgili salgın sırasında başına gelen sıradışı ve gülünç olayları Twitter hesabı üzerinden anlatan adam, 2020'ye kadar sıradan bir isim olan ismiyle birçok kişiyi eğlendirdiğini söyledi.
4 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez Hindistan dışına çıktığını söyleyen Kovid, "Gelecekteki yurtdışı gezileri eğlenceli olacak" dedi.
30 yaşına girdiği doğumgünü partisinde arkadaşları Kovid'e 'Corona' isimli bira ısmarlarken, pastanın üzerinde ise "Doğum günün kutlu olsun Covid-30!" cümlesiyle süsleme yapıldı.
Benzer hikayelerini Twitter üzerinden anlatmaya devam eden adam, Starbucks'da sipariş verdiği kahvenin üzerine ismini yazarken baristanın gülerek diğer çalışanlara bardağın üzerindeki ismi gösterdiğini, bu gibi olaylar nedeniyle kahvecide artık sahte isim kullandığını söyledi.
Kovid'in ismiyle ilgili sosyal medyada başka kişilerce de çok sayıda paylaşım yapıldı. Rohit Shroff adlı bir sosyal medya kullanıcısı, "Bütün bu Kovid kaosunun ortasında Kovid Kapoor'un viral olması bu yıl şimdiye kadarki en komik ve muhtemelen tek 'pozitif' şey" dedi.
Başka bir Twitter kullanıcısıysa "Hey Kovid, pozitif kal" diye şaka yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:19Tüketici Konfederasyonu, elektrik zamlarını yargıya taşıdı
18:15Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
18:06Yunanistan ve ABD, Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı
17:59AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır
17:49Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim
17:25Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı
17:06Bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu
16:45Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözünün yaşına bakmayacağız
16:32Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi yapıldı
16:18Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor
16:15Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı
16:00İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti
15:51AK Partili Dağ: 'Barınamıyoruz' diyen öğrencileri Allah'a şükür görmüyoruz
15:38Minibüs şoförü ile yolcu arasında 'Beni götüreceksin' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
15:27ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, eşiyle kebap yedi: 'Çok lezzetli ve harika'
15:26Macron: Türkiye AB üyesi olamaz, Erdoğan'ın politikası Avrupa değerlerine uymuyor
15:17Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
15:11Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği barınaktaki köpek Maylo'yu sahiplenecek
14:53İddia: ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz senaristine 165 milyon liralık dava
14:48Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek