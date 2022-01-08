https://tr.sputniknews.com/20220108/adiyla-sosyal-medyada-viral-oldu-benim-adim-kovid-ve-ben-bir-virus-degilim-1052530411.html

Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim

Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim

Hindistan'da yaşayan Kovid Kapoor isimli bir adam, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Omicron varyantının yayılmaya devam ettiği koşullarda tüm dünya... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T17:49+0300

2022-01-08T17:49+0300

2022-01-08T17:52+0300

yaşam

hindistan

koronavirüs

kovid-19

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'Kovid' kelimesinin Hintçe'de 'alim', 'bilgin' gibi bir anlama geldiğini söyleyen Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini belirtiyor. Kovid, annesinin isim kararını doğumdan çok önce verdiğini ve salgına rağmen değiştirmek istemediğini belirtiyor:Kovid, şimdiye kadar sadece tek bir adaşıyla karşılaşmış.Ancak bu sıradışı isim, koronavirüs salgınından bu yana artık farklı bir anlamla biliniyor. Kafa karışıklığını engelleyebilmek için her fırsatta ismiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Kovid Kapoor, Twitter hesabındaki biyografisine "Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim" yazdı.İsmiyle ilgili salgın sırasında başına gelen sıradışı ve gülünç olayları Twitter hesabı üzerinden anlatan adam, 2020'ye kadar sıradan bir isim olan ismiyle birçok kişiyi eğlendirdiğini söyledi.4 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez Hindistan dışına çıktığını söyleyen Kovid, "Gelecekteki yurtdışı gezileri eğlenceli olacak" dedi.30 yaşına girdiği doğumgünü partisinde arkadaşları Kovid'e 'Corona' isimli bira ısmarlarken, pastanın üzerinde ise "Doğum günün kutlu olsun Covid-30!" cümlesiyle süsleme yapıldı.Benzer hikayelerini Twitter üzerinden anlatmaya devam eden adam, Starbucks'da sipariş verdiği kahvenin üzerine ismini yazarken baristanın gülerek diğer çalışanlara bardağın üzerindeki ismi gösterdiğini, bu gibi olaylar nedeniyle kahvecide artık sahte isim kullandığını söyledi.Kovid'in ismiyle ilgili sosyal medyada başka kişilerce de çok sayıda paylaşım yapıldı. Rohit Shroff adlı bir sosyal medya kullanıcısı, "Bütün bu Kovid kaosunun ortasında Kovid Kapoor'un viral olması bu yıl şimdiye kadarki en komik ve muhtemelen tek 'pozitif' şey" dedi.Başka bir Twitter kullanıcısıysa "Hey Kovid, pozitif kal" diye şaka yaptı.

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hindistan, koronavirüs, kovid-19