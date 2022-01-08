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Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim
17:49 08.01.2022 (güncellendi: 17:52 08.01.2022)
© REUTERS / DADO RUVICAvustralya’da bir Kovid-19 laboratuvarı, test sonucu pozitif olan 400 kişiye, negatif bilgisi verdi
Hindistan'da yaşayan Kovid Kapoor isimli bir adam, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Omicron varyantının yayılmaya devam ettiği koşullarda tüm dünya virüsü ve yeni varyantlarını konuşurken, Kovid Kapoor ismine dair yapılan esprilerle herkesi güldürdü.
'Kovid' kelimesinin Hintçe'de 'alim', 'bilgin' gibi bir anlama geldiğini söyleyen Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini belirtiyor. Kovid, annesinin isim kararını doğumdan çok önce verdiğini ve salgına rağmen değiştirmek istemediğini belirtiyor:
"Güzel bir anlama sahip unutulmaz bir ad… Asla değiştirmeyeceğim"
Kovid, şimdiye kadar sadece tek bir adaşıyla karşılaşmış.
Ancak bu sıradışı isim, koronavirüs salgınından bu yana artık farklı bir anlamla biliniyor. Kafa karışıklığını engelleyebilmek için her fırsatta ismiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Kovid Kapoor, Twitter hesabındaki biyografisine "Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim" yazdı.
İsmiyle ilgili salgın sırasında başına gelen sıradışı ve gülünç olayları Twitter hesabı üzerinden anlatan adam, 2020'ye kadar sıradan bir isim olan ismiyle birçok kişiyi eğlendirdiğini söyledi.
4 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez Hindistan dışına çıktığını söyleyen Kovid, "Gelecekteki yurtdışı gezileri eğlenceli olacak" dedi.
For those on this thread, wondering what my name actually means - it means scholar / learned.— Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022
Comes in the Hanumaan Chaleesa.
Also, it's pronounced as कोविद not कोविड 😅
30 yaşına girdiği doğumgünü partisinde arkadaşları Kovid'e 'Corona' isimli bira ısmarlarken, pastanın üzerinde ise "Doğum günün kutlu olsun Covid-30!" cümlesiyle süsleme yapıldı.
For my 30th bday, my friends ordered a cake - and Amintiri automatically assumed that it's some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. 🎂 pic.twitter.com/3jrySteSbC— Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022
Benzer hikayelerini Twitter üzerinden anlatmaya devam eden adam, Starbucks'da sipariş verdiği kahvenin üzerine ismini yazarken baristanın gülerek diğer çalışanlara bardağın üzerindeki ismi gösterdiğini, bu gibi olaylar nedeniyle kahvecide artık sahte isim kullandığını söyledi.
At Starbucks, the guy handing me the coffee pointed out the name to everyone else and they burst out laughing - I mostly use a fake name now. ☕️ pic.twitter.com/79STYv2uG6— Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022
Kovid'in ismiyle ilgili sosyal medyada başka kişilerce de çok sayıda paylaşım yapıldı. Rohit Shroff adlı bir sosyal medya kullanıcısı, "Bütün bu Kovid kaosunun ortasında Kovid Kapoor'un viral olması bu yıl şimdiye kadarki en komik ve muhtemelen tek 'pozitif' şey" dedi.
Başka bir Twitter kullanıcısıysa "Hey Kovid, pozitif kal" diye şaka yaptı.