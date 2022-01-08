https://tr.sputniknews.com/20220108/ali-babacan-turkiyede-yasadigimiz-ev-yapimi-yerli-ve-milli-bir-kriz-1052524840.html
Ali Babacan: Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, yerli ve milli bir kriz
Ali Babacan: Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, yerli ve milli bir kriz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, döviz kurundaki dalgalanma ve fiyat artışlarını değerlendirdi. Babacan, "Şu anda Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, el... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T12:37+0300
2022-01-08T12:37+0300
2022-01-08T12:37+0300
politika
ali babacan
türkiye
ekonomik kriz
deva partisi
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Youtube'de İlker Canikligil'in sorularını yanıtlayan Babacan, "Şu anda Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, el yapımı, yerli ve milli bir kriz" ifadelerini kullandı.Babacan, Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde politikalarını Kemal Derviş’ten aldığı argümanlarını "Siz aslında Kemal Derviş'in programını mı devam ettirdiniz?" diyerek soran Canikligil’e "Aklın yolu bir. İstişareyle, ortak akılla, bilim temelinde bir plan yaparsanız ve bunu uygulayabilirseniz iyi sonuç alırsınız" yanıtını verdi. Babacan, AK Parti'nin kuruluşunda hazırladıkları ekonomi programında Derviş’in kendilerince makul gördükleri politikalarını alarak iktidarlarında uyguladıklarını söyledi.2002-2007 yılarının 'Türkiye'nin en başarılı dönemi' olduğunu söyleyen Babacan, kendisi göreve geldiğinde 1.51 seviyelerinde olan dolar kurunun 1.29’a kadar gerilediğini belirterek, ihracatın da aynı dönemde 36 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldiğini aktardı. Babacan, kendi döneminde dünyada bir 'para bolluğu' olduğu iddialarını da yalanlayarak, "O dönem zor şartlarda biz bunu başardık" ifadelerini kullandı.
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ali babacan, türkiye, ekonomik kriz, deva partisi
Ali Babacan: Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, yerli ve milli bir kriz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, döviz kurundaki dalgalanma ve fiyat artışlarını değerlendirdi. Babacan, "Şu anda Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, el yapımı, yerli ve milli bir kriz" dedi ve ülke ekonomisindeki durumu, “Tamamen Türkiye’yle ilgili. Türkiye’deki kötü yönetim. Başka bir sebebi de yok" sözleriyle açıkladı.
Youtube'de İlker Canikligil'in sorularını yanıtlayan Babacan, "Şu anda Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, el yapımı, yerli ve milli bir kriz" ifadelerini kullandı.
Babacan, Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde politikalarını Kemal Derviş’ten aldığı argümanlarını "Siz aslında Kemal Derviş'in programını mı devam ettirdiniz?" diyerek soran Canikligil’e "Aklın yolu bir. İstişareyle, ortak akılla, bilim temelinde bir plan yaparsanız ve bunu uygulayabilirseniz iyi sonuç alırsınız" yanıtını verdi.
Babacan, AK Parti'nin kuruluşunda hazırladıkları ekonomi programında Derviş’in kendilerince makul gördükleri politikalarını alarak iktidarlarında uyguladıklarını söyledi.
2002-2007 yılarının 'Türkiye'nin en başarılı dönemi' olduğunu söyleyen Babacan, kendisi göreve geldiğinde 1.51 seviyelerinde olan dolar kurunun 1.29’a kadar gerilediğini belirterek, ihracatın da aynı dönemde 36 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldiğini aktardı.
Babacan, kendi döneminde dünyada bir 'para bolluğu' olduğu iddialarını da yalanlayarak, "O dönem zor şartlarda biz bunu başardık" ifadelerini kullandı.