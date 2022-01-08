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Arjantin'de günlük koronavirüs vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor
Arjantin'de günlük koronavirüs vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor
Arjantin'de bir günde 110 binden fazla vakanın açıklanmasıyla, ülkede art arda 4 gün salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayıları... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T01:30+0300
2022-01-08T01:30+0300
koronavirüs
arjantin
vaka
koronavirüs
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Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 191 bin 811 test yapılırken 110 bin 533 kişinin sonucu pozitif çıktı.Salgın nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüsten ölenlerin sayısı 117 bin 428’e, toplam vaka sayısı da 6 milyon 135 bin 836'ya çıktı.Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 470 bin 724’e yükseldi.Ülkede dün 109 binden, 5 Ocak'ta 95 binden, 4 Ocak'ta 80 binden fazla günlük vaka kaydedilmişti.Arjantin’de uygulanan aşı miktarı 78.7 milyon dozu aşarken bunların 38.4 milyonu ilk, 33.2 milyonu 2., yaklaşık 7 milyonu da hatırlatma dozu olarak kayda geçti.Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, ülkenin salgında 3. dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla can kaybına ya da hastanelere yatışlara yol açmadığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220105/arjantinde-rekor-koronavirus-vakasi-1052412634.html
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arjantin, vaka, koronavirüs, kovid-19

Arjantin'de günlük koronavirüs vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor

01:30 08.01.2022
© REUTERS / Agustin MarcarianArjantin - koronavirüs salgını
Arjantin - koronavirüs salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Agustin Marcarian
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Arjantin'de bir günde 110 binden fazla vakanın açıklanmasıyla, ülkede art arda 4 gün salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayıları kayda geçti.
Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 191 bin 811 test yapılırken 110 bin 533 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Salgın nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüsten ölenlerin sayısı 117 bin 428’e, toplam vaka sayısı da 6 milyon 135 bin 836'ya çıktı.
Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 470 bin 724’e yükseldi.
Ülkede dün 109 binden, 5 Ocak'ta 95 binden, 4 Ocak'ta 80 binden fazla günlük vaka kaydedilmişti.
Arjantin’de uygulanan aşı miktarı 78.7 milyon dozu aşarken bunların 38.4 milyonu ilk, 33.2 milyonu 2., yaklaşık 7 milyonu da hatırlatma dozu olarak kayda geçti.
Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, ülkenin salgında 3. dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla can kaybına ya da hastanelere yatışlara yol açmadığını söylemişti.
Arjantin, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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