https://tr.sputniknews.com/20220108/arjantinde-gunluk-koronavirus-vaka-sayilari-en-yuksek-seviyelerde-seyrediyor-1052519690.html

Arjantin'de günlük koronavirüs vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor

Arjantin'de günlük koronavirüs vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor

Arjantin'de bir günde 110 binden fazla vakanın açıklanmasıyla, ülkede art arda 4 gün salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayıları... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T01:30+0300

2022-01-08T01:30+0300

2022-01-08T01:30+0300

koronavirüs

arjantin

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 191 bin 811 test yapılırken 110 bin 533 kişinin sonucu pozitif çıktı.Salgın nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüsten ölenlerin sayısı 117 bin 428’e, toplam vaka sayısı da 6 milyon 135 bin 836'ya çıktı.Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 470 bin 724’e yükseldi.Ülkede dün 109 binden, 5 Ocak'ta 95 binden, 4 Ocak'ta 80 binden fazla günlük vaka kaydedilmişti.Arjantin’de uygulanan aşı miktarı 78.7 milyon dozu aşarken bunların 38.4 milyonu ilk, 33.2 milyonu 2., yaklaşık 7 milyonu da hatırlatma dozu olarak kayda geçti.Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, ülkenin salgında 3. dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla can kaybına ya da hastanelere yatışlara yol açmadığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220105/arjantinde-rekor-koronavirus-vakasi-1052412634.html

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arjantin, vaka, koronavirüs, kovid-19