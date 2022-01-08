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Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor
Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor
Kovid-19 aşısından muafiyet belgesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'da vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı otele... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T16:18+0300
2022-01-08T16:19+0300
spor
avustralya
novak djokovic
destek
tenis
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Melbourne'un Carlton semtindeki otelin önünde sabah saatlerinde toplanan az sayıdaki Sırp kökenli Avustralyalı, taşıdıkları Sırbistan bayraklarıyla sloganlar atarak Djokovic'e desteklerini sürdürdü.Djokovic'in tutulduğu otelin önünden gün boyu ayrılmayan hayranları, Sırpça müzikler eşleğinde dans edip şarkılar söyledi.Öte yandan binlerce aşı karşıtı protestocunun kısıtlamalara karşı Melbourne kent merkezinde düzenlediği gösterinin bitmesiyle bazı göstericiler de söz konusu otele gelerek teniste tek erkeklerin dünya 1 numarası Djokovic'e destek verdi.Aşı karşıtı gösteriye katıldıktan sonra otel önüne gelenlerden Alyssa Fua, AA muhabirine yaptığı açıklamada "insanlığın özgürlüğü" için mücadele ettiğini söylediği Djokovic'e, Avrupa'da olduğu gibi Avustralya'da da daha fazla kişinin destek vermesi gerektiğini söyledi.Fua, "Kesinlikle Novak'a destek veriyorum insanlığın özgürlüğü için mücadele ediyor. Bu gösteriye katılan insanlar özgürlüğün ne demek olduğunu biliyor ve hükümetin yanlış kararlarıyla insan haklarını çalmaya çalıştığında da yozlaşarak kaybedeceğini biliyor." dedi.Djokovic'in Avustralya hükümeti tarafından kötü gösterilmek için gözaltı merkezinde tutulduğunu ve "günah keçisi" olduğunu öne süren Fua, şunları kaydetti:Polisin yoğun güvelik önlemi aldığı gösterilerin yarın da devam etmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220107/djokovic-krizi-uzerine-vizeleri-incelemeye-alan-avustralyada-bir-cek-kadin-tenisci-de-gozaltinda-1052504486.html
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avustralya, novak djokovic, destek, tenis

Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor

16:18 08.01.2022 (güncellendi: 16:19 08.01.2022)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTAvustralya'da gözaltı merkezi olarak kullanılan Park Hotel önünde şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic için düzenlenen destek gösterisinden bir sahne
Avustralya'da gözaltı merkezi olarak kullanılan Park Hotel önünde şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic için düzenlenen destek gösterisinden bir sahne - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Kovid-19 aşısından muafiyet belgesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'da vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı otele yerleştirilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'e destek gösterileri sürüyor.
Melbourne'un Carlton semtindeki otelin önünde sabah saatlerinde toplanan az sayıdaki Sırp kökenli Avustralyalı, taşıdıkları Sırbistan bayraklarıyla sloganlar atarak Djokovic'e desteklerini sürdürdü.
Djokovic'in tutulduğu otelin önünden gün boyu ayrılmayan hayranları, Sırpça müzikler eşleğinde dans edip şarkılar söyledi.
Öte yandan binlerce aşı karşıtı protestocunun kısıtlamalara karşı Melbourne kent merkezinde düzenlediği gösterinin bitmesiyle bazı göstericiler de söz konusu otele gelerek teniste tek erkeklerin dünya 1 numarası Djokovic'e destek verdi.
Aşı karşıtı gösteriye katıldıktan sonra otel önüne gelenlerden Alyssa Fua, AA muhabirine yaptığı açıklamada "insanlığın özgürlüğü" için mücadele ettiğini söylediği Djokovic'e, Avrupa'da olduğu gibi Avustralya'da da daha fazla kişinin destek vermesi gerektiğini söyledi.
Fua, "Kesinlikle Novak'a destek veriyorum insanlığın özgürlüğü için mücadele ediyor. Bu gösteriye katılan insanlar özgürlüğün ne demek olduğunu biliyor ve hükümetin yanlış kararlarıyla insan haklarını çalmaya çalıştığında da yozlaşarak kaybedeceğini biliyor." dedi.
Djokovic'in Avustralya hükümeti tarafından kötü gösterilmek için gözaltı merkezinde tutulduğunu ve "günah keçisi" olduğunu öne süren Fua, şunları kaydetti:
"Dünyanın bir numaralı tenisçisi ve Avustralya hükümeti ona bu şekilde davranıyor. Bu iğrenç bir şey, insan hakları ihlal ediliyor. Onu bu gözaltı merkezinden çıkarmamız lazım çünkü bir Avustralyalı olarak Avustralya hükümetinden ve onların bu olağanüstü tenisçiye olan davranışlarından tiksiniyorum. O hepimiz için konuşuyor. Biz bu şekilde haklarımızın elimizden alınmasını istemiyoruz. Djokovic'in yanında durmaktan gurur duyuyorum ve onu yüzde yüz destekliyorum."
Polisin yoğun güvelik önlemi aldığı gösterilerin yarın da devam etmesi bekleniyor.
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