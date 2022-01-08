Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor

"Dünyanın bir numaralı tenisçisi ve Avustralya hükümeti ona bu şekilde davranıyor. Bu iğrenç bir şey, insan hakları ihlal ediliyor. Onu bu gözaltı merkezinden çıkarmamız lazım çünkü bir Avustralyalı olarak Avustralya hükümetinden ve onların bu olağanüstü tenisçiye olan davranışlarından tiksiniyorum. O hepimiz için konuşuyor. Biz bu şekilde haklarımızın elimizden alınmasını istemiyoruz. Djokovic'in yanında durmaktan gurur duyuyorum ve onu yüzde yüz destekliyorum."