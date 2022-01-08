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Bahçeli: Ekonomi ve enflasyon üzerinden çıkar sağlamaya çalışan sorumsuzlar, insanımızı tanımıyor
Bahçeli: Ekonomi ve enflasyon üzerinden çıkar sağlamaya çalışan sorumsuzlar, insanımızı tanımıyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 16. dönem sertifika töreninde konuşuyor 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T13:21+0300
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politika
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Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:* Biz kutlu ceddimizin yaşadığı günün ertesi günüyüz, onların emanetçisiyiz. İnkar edenler oluyormuş bizim için vız gelir herkes kanına müzahir şekilde duracak ve davranacaktır" diyen Bahçeli, "Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur. * Çalışmamızdan gocunanlar fazladır. Hiç kimse de bizim sabrımızı yanlış yorumlamamalıdır" dedi.* Ekonomik sorunları büyütüp enflasyon mühimmatıyla ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar, aslında ne insanımızı tanrılar ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar ne de ekonomiden anlarlar. Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur. Bir toplum hayatımız, inanç hayatımız vardır.
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devlet bahçeli

Bahçeli: Ekonomi ve enflasyon üzerinden çıkar sağlamaya çalışan sorumsuzlar, insanımızı tanımıyor

13:21 08.01.2022 (güncellendi: 13:25 08.01.2022)
Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 16. dönem sertifika töreninde konuşuyor
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
* Biz kutlu ceddimizin yaşadığı günün ertesi günüyüz, onların emanetçisiyiz. İnkar edenler oluyormuş bizim için vız gelir herkes kanına müzahir şekilde duracak ve davranacaktır" diyen Bahçeli, "Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur.
* Çalışmamızdan gocunanlar fazladır. Hiç kimse de bizim sabrımızı yanlış yorumlamamalıdır" dedi.
* Ekonomik sorunları büyütüp enflasyon mühimmatıyla ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar, aslında ne insanımızı tanrılar ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar ne de ekonomiden anlarlar. Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur. Bir toplum hayatımız, inanç hayatımız vardır.
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