Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-akar-yunanistan-kuzu-postuna-burunerek-magdur-imaji-vermeye-calismakta-1052524974.html
Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta
Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta
Yunanistan'ın 'gayri hukuki bir pişkinlikle' Türkiye'nin deniz yetki alanlarında hak talep ettiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kuzu postuna... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T12:49+0300
2022-01-08T12:49+0300
politika
yunanistan
hulusi akar
türkiye
ege
akdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051410155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f6f9fc71ec8b86d356122a09ce7bb35e.jpg
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye çalışmakta” dedi.Yunanistan ile Ege ve Akdeniz'de yaşanan sorunlara değinen Akar, "Bu sorunlar, bazı Yunan siyasilerin uluslararası hukuktan uzak, gerçeklikten kopuk, popülist ve uzlaşmaz tavırlarıyla daha da derinleşmektedir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin iyi niyetli diyalog çağrılarını vurgulayan Akar, şöyle devam etti: 'Yunanistan, Doğu Akdeniz'de akıl ve hukuk dışı iddialarını sürdürmektedir'Akar, Yunanistan'ın, başta Lozan Barış Antlaşması olmak üzere, uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde 23 Gayri Askeri Statüdeki Ada'nın en az 16’sının statüsünü ihlal ettiğini söyleyerek, "Üstelik bu adaları çeşitli tatbikatlara dahil ederek NATO ve üçüncü taraf ülkeleri de kendi iddialarına alet etmeye çalışmaktadır. Adeta onları kandırmaya çalışmaktadır. Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar üzerinde de egemenlik hakkı iddia etmekte, hatta bu adaların bazılarını satışa çıkarmaktadır" diye konuştu."Yunanistan, Doğu Akdeniz’de de akıl ve hukuk dışı iddialarını sürdürmektedir" diyen Akar, şunları kaydetti: 'Provokatif bir silahlanma sevdası'Yunanistan'ın bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla "provokatif bir silahlanma sevdasına" kapıldığını söyleyen Akar, "Bu yaklaşımın beyhude bir çaba olduğunu bazı Yunan akademisyenler, diplomatlar ve komutanlar da açık yüreklilikle ifade etmektedir" dedi. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalar ile Batı Trakya Türklerine tanınmış temel hakları, türlü yollarla ortadan kaldırmaya devam ettiğini, üyesi olduğu AB’nin değerlerini hiçe saydığını belirten Akar, şu açıklamalarda bulundu:Türkiye'nin, sorunların uluslararası hukuka, akla, mantığa uygun ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu belirten Akar, şunları söyledi: "Bunun için büyük çaba harcıyor, komşumuza dostluk elimizi uzatıyoruz. Beklentimiz, Yunan muhataplarımızın üçüncü ülkelerin kışkırtmalarına kapılmaması, gerginliği tırmandırıcı provokatif eylem ve söylemlerden, uzlaşmaz tavırlardan kaçınması, Batı Trakya’daki soydaşlarımızın sorunları dahil, tüm sorunlarımızın çözümü için bizimle samimi iş birliği içerisinde olmalarıdır. Türkiye olarak, uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları çerçevesinde Batı Trakya Türklerinin haklarını ve özgürlüklerini savunmaya, onların kimliğini inkar eden politikaların karşısında güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğiz."
yunanistan
ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051410155_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_a21d016fb983fbc1af99a5356080052b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, hulusi akar, türkiye, ege, akdeniz

Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta

12:49 08.01.2022
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
Abone ol
Yunanistan'ın 'gayri hukuki bir pişkinlikle' Türkiye'nin deniz yetki alanlarında hak talep ettiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye çalışmaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye çalışmakta” dedi.
Yunanistan ile Ege ve Akdeniz'de yaşanan sorunlara değinen Akar, "Bu sorunlar, bazı Yunan siyasilerin uluslararası hukuktan uzak, gerçeklikten kopuk, popülist ve uzlaşmaz tavırlarıyla daha da derinleşmektedir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin iyi niyetli diyalog çağrılarını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak ittifak içinde ittifak kurmaya çalışmakta, Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-AB, Türkiye-ABD ve Türkiye-NATO sorunu haline getirmeye çabalamaktadır. Yunanistan, aramızda çözüm bekleyen hemen her konuda uluslararası hukuka, akla, mantığa, iyi komşuluk ilişkilerine ve tarihi gerçeklere aykırı hareket etmektedir. Komşumuzun, karasularını tek taraflı olarak 12 mile çıkarmak istemesinin, 6 mil olan karasularına karşın 10 mil hava sahası olduğunu iddia etmesinin akılla, mantıkla ve hukukla izah edilmesi mümkün değildir. Tarihte, günümüzde ve uluslararası hukukta böyle bir uygulama söz konusu olmamıştır."

'Yunanistan, Doğu Akdeniz'de akıl ve hukuk dışı iddialarını sürdürmektedir'

Akar, Yunanistan'ın, başta Lozan Barış Antlaşması olmak üzere, uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde 23 Gayri Askeri Statüdeki Ada'nın en az 16’sının statüsünü ihlal ettiğini söyleyerek, "Üstelik bu adaları çeşitli tatbikatlara dahil ederek NATO ve üçüncü taraf ülkeleri de kendi iddialarına alet etmeye çalışmaktadır. Adeta onları kandırmaya çalışmaktadır. Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar üzerinde de egemenlik hakkı iddia etmekte, hatta bu adaların bazılarını satışa çıkarmaktadır" diye konuştu.
"Yunanistan, Doğu Akdeniz’de de akıl ve hukuk dışı iddialarını sürdürmektedir" diyen Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye 1950 metre Yunanistan’a 600 kilometre mesafedeki 10 kilometrekarelik Meis Adası için 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı talep etmektedir. Gayri hukuki bir pişkinlikle Türkiye’nin deniz yetki alanlarında hak talep eden Yunanistan, yaklaşık 1900 kilometre ile Akdeniz’in en uzun kıyı uzunluğuna sahip Türkiye’yi, Antalya körfezine hapsetmeye çalışmaktadır. Yunanistan’ın hukuk ve akıl dışı tüm bu eylemleri onun yayılmacı anlayışını en açık şekilde ortaya koymaktadır. Zira, 1832’de 47 bin 517 kilometrekarelik yüzölçümü ile Mora Yarımadası ve çevresinde resmen kurulan Yunanistan’ın günümüze kadar 7 aşamada yaklaşık 3 kat büyüklüğe ulaşması da bu yayılmacılığın açık bir göstergesidir. Bütün bunlar, bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayan, aksine gerginliği tırmandıran, komşuluğa ve müttefiklik ruhuna aykırı eylemlerdir."

'Provokatif bir silahlanma sevdası'

Yunanistan'ın bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla "provokatif bir silahlanma sevdasına" kapıldığını söyleyen Akar, "Bu yaklaşımın beyhude bir çaba olduğunu bazı Yunan akademisyenler, diplomatlar ve komutanlar da açık yüreklilikle ifade etmektedir" dedi.
Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalar ile Batı Trakya Türklerine tanınmış temel hakları, türlü yollarla ortadan kaldırmaya devam ettiğini, üyesi olduğu AB’nin değerlerini hiçe saydığını belirten Akar, şu açıklamalarda bulundu:
"Yunanistan, 'Türk' kimliğinin inkarı başta olmak üzere Türklerin eğitim, dernek kurma, kendi dini liderlerini seçme, vakıflar, ifade ve basın özgürlüğü gibi konularda kısıtlayıcı ve baskıcı uygulamalarını maalesef sürdürmektedir. Batı Trakya Türklerinin kurduğu dernekleri sadece adında Türk kelimesi geçtiği gerekçesiyle kapatan Yunanistan’ın bu eylemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da mahkum edilerek tescillenmiştir. Ancak Yunanistan hala AİHM kararlarını uygulamaktan imtina etmektedir. 'Türk yoktur' demek, Türklere ait okul ve dernekleri kapatmak, cami açılışlarını engellemek tüm demokratik ve çağdaş değerler ile tarihi gerçekleri inkar etmek demektir. AB ve üçüncü taraflar da bu haksızlığı, hukuksuzluğu ısrarla görmezden gelmekte, dehşet bir paradoksal yaklaşımla gerçekleri tamamen ters yüz ederek Türkiye'yi saldırgan göstermek için her türlü aldatmacaya başvurmaktadır. Biz, Batı Trakya Türklerinin durumlarının iyileştirilebilmesi için konuya uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar kapsamında evrensel insan hakları çerçevesinde bakılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz."
Türkiye'nin, sorunların uluslararası hukuka, akla, mantığa uygun ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu belirten Akar, şunları söyledi:
"Bunun için büyük çaba harcıyor, komşumuza dostluk elimizi uzatıyoruz. Beklentimiz, Yunan muhataplarımızın üçüncü ülkelerin kışkırtmalarına kapılmaması, gerginliği tırmandırıcı provokatif eylem ve söylemlerden, uzlaşmaz tavırlardan kaçınması, Batı Trakya’daki soydaşlarımızın sorunları dahil, tüm sorunlarımızın çözümü için bizimle samimi iş birliği içerisinde olmalarıdır. Türkiye olarak, uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları çerçevesinde Batı Trakya Türklerinin haklarını ve özgürlüklerini savunmaya, onların kimliğini inkar eden politikaların karşısında güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:21Bahçeli: Ekonomi ve enflasyon üzerinden çıkar sağlamaya çalışan sorumsuzlar, insanımızı tanımıyor
13:12Yeni hızlı tren hattı ile Konya ile Karaman arası 40 dakikaya düşecek
13:02Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
12:49Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta
12:49Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Omicron uyarısı: Önceki dalgalara benzemeyecek
12:37Ali Babacan: Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, yerli ve milli bir kriz
12:2725 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 57 şüpheli gözaltına alındı
12:17Fatih Altaylı: Türk halkı, 'yerli ve milli' olduğunu söylüyor ama 'yerli ve milli' paraya güvenmiyor
12:03Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, günlük kiralama bedelleri 1000 liradan başlayacak
12:02Parmağına sıkışan 1 lirayı itfaiye çıkardı
11:49Prof. Dr. Müftüoğlu’ndan Bakan Özer’e: Sömestr tatilini öne çekmeyi değerlendirmesinde fayda var
11:4281 ilde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması: 31 gözaltı
11:20TESK Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli
10:59Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Omicron şubatın ilk haftalarında pik yapacak
10:41Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni bir banka kuruluyor
10:25Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak
10:17Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza
10:03Kazakistan’da Ulusal Güvenlik Komitesi’nin eski başkanı vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:55İBB Sözcüsü Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
09:39Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı