https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-akar-yunanistan-kuzu-postuna-burunerek-magdur-imaji-vermeye-calismakta-1052524974.html

Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta

Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta

Yunanistan'ın 'gayri hukuki bir pişkinlikle' Türkiye'nin deniz yetki alanlarında hak talep ettiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kuzu postuna... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T12:49+0300

2022-01-08T12:49+0300

2022-01-08T12:49+0300

politika

yunanistan

hulusi akar

türkiye

ege

akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051410155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f6f9fc71ec8b86d356122a09ce7bb35e.jpg

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye çalışmakta” dedi.Yunanistan ile Ege ve Akdeniz'de yaşanan sorunlara değinen Akar, "Bu sorunlar, bazı Yunan siyasilerin uluslararası hukuktan uzak, gerçeklikten kopuk, popülist ve uzlaşmaz tavırlarıyla daha da derinleşmektedir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin iyi niyetli diyalog çağrılarını vurgulayan Akar, şöyle devam etti: 'Yunanistan, Doğu Akdeniz'de akıl ve hukuk dışı iddialarını sürdürmektedir'Akar, Yunanistan'ın, başta Lozan Barış Antlaşması olmak üzere, uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde 23 Gayri Askeri Statüdeki Ada'nın en az 16’sının statüsünü ihlal ettiğini söyleyerek, "Üstelik bu adaları çeşitli tatbikatlara dahil ederek NATO ve üçüncü taraf ülkeleri de kendi iddialarına alet etmeye çalışmaktadır. Adeta onları kandırmaya çalışmaktadır. Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar üzerinde de egemenlik hakkı iddia etmekte, hatta bu adaların bazılarını satışa çıkarmaktadır" diye konuştu."Yunanistan, Doğu Akdeniz’de de akıl ve hukuk dışı iddialarını sürdürmektedir" diyen Akar, şunları kaydetti: 'Provokatif bir silahlanma sevdası'Yunanistan'ın bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla "provokatif bir silahlanma sevdasına" kapıldığını söyleyen Akar, "Bu yaklaşımın beyhude bir çaba olduğunu bazı Yunan akademisyenler, diplomatlar ve komutanlar da açık yüreklilikle ifade etmektedir" dedi. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalar ile Batı Trakya Türklerine tanınmış temel hakları, türlü yollarla ortadan kaldırmaya devam ettiğini, üyesi olduğu AB’nin değerlerini hiçe saydığını belirten Akar, şu açıklamalarda bulundu:Türkiye'nin, sorunların uluslararası hukuka, akla, mantığa uygun ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu belirten Akar, şunları söyledi: "Bunun için büyük çaba harcıyor, komşumuza dostluk elimizi uzatıyoruz. Beklentimiz, Yunan muhataplarımızın üçüncü ülkelerin kışkırtmalarına kapılmaması, gerginliği tırmandırıcı provokatif eylem ve söylemlerden, uzlaşmaz tavırlardan kaçınması, Batı Trakya’daki soydaşlarımızın sorunları dahil, tüm sorunlarımızın çözümü için bizimle samimi iş birliği içerisinde olmalarıdır. Türkiye olarak, uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları çerçevesinde Batı Trakya Türklerinin haklarını ve özgürlüklerini savunmaya, onların kimliğini inkar eden politikaların karşısında güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğiz."

yunanistan

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, hulusi akar, türkiye, ege, akdeniz