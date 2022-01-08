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https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-bilgin-3600-ek-gosterge-2022nin-ilk-alti-ayinda-tamamlanacak-1052523156.html
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" açıklaması yaptı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T10:25+0300
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3600 ek gösterge
vedat bilgin
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Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak "Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz." ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
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3600 ek gösterge, vedat bilgin

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak

10:25 08.01.2022 (güncellendi: 10:35 08.01.2022)
© AAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" açıklaması yaptı.
Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak "Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz." ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.
Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.
Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller.
Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur.
Pandemi olmasaydı da kalkınma süreci her zaman sorun yaratır. Ekonomik sorunların yoğunlaştığı dönemde Türkiye buna çok net cevap verdi. Türkiye sosyal hizmet alanlarından olağanüstü ve en etkin hizmetleri parasız. götürüyor. Avrupa ortalamasından çok yüksek. Avrupa salgın sürecinde sağlık konusunda döküldü. Biz o konuda çok iyiydik. Türkiye bu konuda güçlü bir ağa sahip. Asgari ücrette tarihte ilk defa yüzde 50 oranında bir artış gerçekleşti. Bu gerçekçi bir artıştır.
Türkiye zor şartlarda asgari ücret artışını gerçekleştirdi. Bu tarihsel bir adımdır. Enflasyonun yüzde 30 olduğu seviyede yüzde 50 oranında bir artış gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın insiyatifiyle bu artışı geçekleştirdik. İşverene burada çok önemli bir destek verdik. Vergi muafiyeti sağladık. Türk ekonomisi hızla büyüyor. İlave istihdamın devam edeceği kanaatindeyim.
3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.
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