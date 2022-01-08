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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-nebati-is-dunyasinin-kadin-temsilcileriyle-istanbulda-bulustu-1052527706.html
Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T15:17+0300
2022-01-08T15:17+0300
2022-01-08T15:17+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.Bakan Nebati'nin, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyasının kadın temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220105/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ayda-20-milyar-dolar-ve-uzeri-ihracatla-yolumuza-devam-ediyoruz-1052419666.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.
Bakan Nebati'nin, İstanbul'daki
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyasının kadın temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.