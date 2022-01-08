https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-varank-imece-son-ceyrekte-uzaya-gonderilmek-icin-hazir-olacak-1052519232.html

Bakan Varank: İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmek için hazır olacak

Bakan Varank: İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmek için hazır olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE'nin 2022'nin son... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

uzay

mustafa varank

imece

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen milli gözlem uydusu İMECE’ye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinde paylaşımda bulundu.Paylaşımda Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilen ‘Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni’nin ardından, gece mesaisi yapan TÜBİTAK UZAY çalışanlarının yanına uğradığını belirten Varank, "Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE, 2022'nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacak" ifadesini kullandı.TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen İMECE uydusunun yılın son çeyreğinde yer testlerini tamamlaması ve 2023'ün ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.

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uzay, mustafa varank, imece