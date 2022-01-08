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Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T17:06+0300
2022-01-08T17:06+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

17:06 08.01.2022
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.
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