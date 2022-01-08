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https://tr.sputniknews.com/20220108/bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1052529892.html
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T17:06+0300
2022-01-08T17:06+0300
2022-01-08T17:06+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.