Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220108/besiktasta-yardimci-antrenor-serdar-topraktepenin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052520339.html
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T01:59+0300
2022-01-08T01:59+0300
spor
beşiktaş
pozitif
koronavirüs testi
serdar topraktepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_fe8c55cb2865dfeae036260ed60ad9db.jpg
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220107/besiktasta-2-futbolcunun-daha-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052517631.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:250:2001:1750_1920x0_80_0_0_408b7495bf932811825b641ea5626167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, pozitif, koronavirüs testi, serdar topraktepe

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

01:59 08.01.2022
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© Beşiktaş
Abone ol
Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.
Beşiktaş, BJK - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
SPOR
Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Dün, 23:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:08Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok
01:59Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
01:53Rusya'nın başkenti Moskova'dan kış manzaraları
01:42Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı
01:30Arjantin'de günlük koronavirüs vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor
01:22Biden: Fed enflasyonu dizginleyecek
01:18Tecavüzle yargılanan Benjamin Mendy, kefaletle serbest bırakıldı
01:09Bakan Varank: İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmek için hazır olacak
01:08Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı
01:04Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta
00:41İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyelerinden Şişecam önünde eylem: Cam bulamıyoruz
00:27Lübnan’da yakıt deposunda patlama
00:22Twitch’te 1 milyon dolarlık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı
00:04Resmi Gazete'de yayınlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı
DünAK Partili Özkan: Özel’i ve CHP’yi milletimize şikayet ediyoruz, asla affetmeyeceğiz
DünMemur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
DünBeşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
DünBOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğalgaz borcu yoktur
DünABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi
Dünİmamoğlu: Demokrasinin ve hukukun içine düşürüldüğü şartlar cumhuriyetimize asla yakışmıyor