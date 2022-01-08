https://tr.sputniknews.com/20220108/besiktasta-yardimci-antrenor-serdar-topraktepenin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052520339.html

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T01:59+0300

2022-01-08T01:59+0300

2022-01-08T01:59+0300

spor

beşiktaş

pozitif

koronavirüs testi

serdar topraktepe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_fe8c55cb2865dfeae036260ed60ad9db.jpg

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220107/besiktasta-2-futbolcunun-daha-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052517631.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beşiktaş, pozitif, koronavirüs testi, serdar topraktepe