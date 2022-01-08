Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220108/bilim-kurulu-uyesi-prof-ozluden-omicron-uyarisi-onceki-dalgalara-benzemeyecek-1052525146.html
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Omicron uyarısı: Önceki dalgalara benzemeyecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Omicron uyarısı: Önceki dalgalara benzemeyecek
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantına bağlı yeni dalga yaşandığını belirtip, “Türkiye'de vaka sayıları... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T12:49+0300
2022-01-08T12:49+0300
koronavirüs
koronavirüs
tevfik özlü
koronavirüs aşısı
bilim kurulu
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043991560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c82fdc7ff79041b717095a5bad164fa2.jpg
Koronavirüsün birçok kez mutasyona uğramış hali olan Omicron dünya genelinde vaka sayılarının artışına neden oluyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özlü, 'Omicron' varyantının hakim olmasıyla 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını söyledi.Bilim Kurulu Üyesi, “Dünyada 2,5 milyonu geçen vaka sayısı oluştu. Bu daha önce en yüksekliklerde gördüğümüz vaka sayılarının 2 katından daha fazla. Görünen o ki bu yükselme devam edecek gibi görünüyor. Daha yüksek pik değerlerine ulaşacağız. Öyle anlaşılıyor” dedi.'Çok daha yüksek sayıda hasta olacak'Özlü, “Türkiye'de bakarsanız vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor. Ülkelerde 'Omicron'un hakim hale gelmesi ile birlikte 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Nerede duracak, ne kadar yükselecek? Bunları tahmin etmek de oldukça güç ama görünen o ki bu dalga daha önceki dalgalara çok benzemeyecek. 'Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor" diye konuştu.Çevrede hastalığın yayıldığının görüldüğünü kaydeden Özlü, "Zaten çevremize bakarsak hepimizin tanıdığı arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, komşularımız, apartman komşularımız, köyümüzde, mahallemizde tanıdıklarımız, akrabalarımız, dostlarımız arasında aile boyu bu hastalığa yakalanmış pek çok kişiyi duyuyoruz, görüyoruz. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüsle karşı karşıyayız. 'Omicron' çok kolay bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor. Ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043991560_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4ecf24b270fc11f629f8b1796d5740ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, tevfik özlü, koronavirüs aşısı, bilim kurulu, omicron

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Omicron uyarısı: Önceki dalgalara benzemeyecek

12:49 08.01.2022
© DHATürkiye - koronavirüs - karantina - Kovid-19
Türkiye - koronavirüs - karantina - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© DHA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantına bağlı yeni dalga yaşandığını belirtip, “Türkiye'de vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor. Salgının başından beri hiç görmediğimiz günlük vaka sayılarına ulaştık. 'Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor" dedi.
Koronavirüsün birçok kez mutasyona uğramış hali olan Omicron dünya genelinde vaka sayılarının artışına neden oluyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özlü, 'Omicron' varyantının hakim olmasıyla 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi, “Dünyada 2,5 milyonu geçen vaka sayısı oluştu. Bu daha önce en yüksekliklerde gördüğümüz vaka sayılarının 2 katından daha fazla. Görünen o ki bu yükselme devam edecek gibi görünüyor. Daha yüksek pik değerlerine ulaşacağız. Öyle anlaşılıyor” dedi.

'Çok daha yüksek sayıda hasta olacak'

Özlü, “Türkiye'de bakarsanız vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor. Ülkelerde 'Omicron'un hakim hale gelmesi ile birlikte 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Nerede duracak, ne kadar yükselecek? Bunları tahmin etmek de oldukça güç ama görünen o ki bu dalga daha önceki dalgalara çok benzemeyecek. 'Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor" diye konuştu.
Çevrede hastalığın yayıldığının görüldüğünü kaydeden Özlü, "Zaten çevremize bakarsak hepimizin tanıdığı arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, komşularımız, apartman komşularımız, köyümüzde, mahallemizde tanıdıklarımız, akrabalarımız, dostlarımız arasında aile boyu bu hastalığa yakalanmış pek çok kişiyi duyuyoruz, görüyoruz. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüsle karşı karşıyayız. 'Omicron' çok kolay bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor. Ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:21Bahçeli: Ekonomi ve enflasyon üzerinden çıkar sağlamaya çalışan sorumsuzlar, insanımızı tanımıyor
13:12Yeni hızlı tren hattı ile Konya ile Karaman arası 40 dakikaya düşecek
13:02Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
12:49Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta
12:49Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Omicron uyarısı: Önceki dalgalara benzemeyecek
12:37Ali Babacan: Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, yerli ve milli bir kriz
12:2725 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 57 şüpheli gözaltına alındı
12:17Fatih Altaylı: Türk halkı, 'yerli ve milli' olduğunu söylüyor ama 'yerli ve milli' paraya güvenmiyor
12:03Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, günlük kiralama bedelleri 1000 liradan başlayacak
12:02Parmağına sıkışan 1 lirayı itfaiye çıkardı
11:49Prof. Dr. Müftüoğlu’ndan Bakan Özer’e: Sömestr tatilini öne çekmeyi değerlendirmesinde fayda var
11:4281 ilde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması: 31 gözaltı
11:20TESK Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli
10:59Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Omicron şubatın ilk haftalarında pik yapacak
10:41Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni bir banka kuruluyor
10:25Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak
10:17Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza
10:03Kazakistan’da Ulusal Güvenlik Komitesi’nin eski başkanı vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:55İBB Sözcüsü Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
09:39Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı