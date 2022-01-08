https://tr.sputniknews.com/20220108/bilim-kurulu-uyesi-prof-sener-omicron-subatin-ilk-haftalarinda-pik-yapacak-1052523405.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Omicron şubatın ilk haftalarında pik yapacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Omicron şubatın ilk haftalarında pik yapacak

Şubatın ilk iki haftasında Omicron'un zirve yapmasını beklediklerini belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener "O yüzden hatırlatma dozlarını... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T10:59+0300

2022-01-08T10:59+0300

2022-01-08T10:59+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049782264_2:0:642:360_1920x0_80_0_0_c3815f9f994b52bf2e08f73e0b81bcf7.jpg

Türkiye'de, İstanbul merkez olmak üzere Omicron varyantı giderek yayılıyor.Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor. Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.Sabah gazetesinin haberine göre uzmanlar, İstanbul'un havayolu ulaşımıyla Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmasının bunun temel nedenlerden biri olduğunu belirtiyor. Yoğunluk nedeniyle İstanbul'daki birçok hastanenin önünde aşı ve PCR test kuyrukları oluşmuş durumda.Daha önceki dalgalardan olduğundan daha az sayıda insan hastanede yatıyor, yoğun bakımlar daha az dolu, ama vaka sayısında artış var. Hem resmi yetkililer hem de meslek örgütü temsilcileri, vaka sayısının İstanbul'da önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde artmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.'Vaka sayısı daha da artacak'İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka artışları hakkında konuştu:"Vaka tırmanışı devam edecektir. Ancak bu vakaların tamamı Omicron varyantı değil. Delta ve Delta Plus varyantıyla birlikte Omicron el ele gidiyor. Omicron varyantı olgularında karşı karşıya kaldığımız hastaneye yatış oranı daha düşükken, Delta ve Delta Plus varyantlarında hâlâ yüksek. O yüzden Omicron varyantının tırmanacağı pik seviyeyi şubat ayının ilk iki haftasına kadarki zaman dilimi içerisinde bekleyebiliriz""Bu vaka sayıları tedbirlerle ilişkili değil" diyen Şener, "Omicron'un diğer illere yayılmasıyla vaka sayıları daha da yükselecek. Daha çok aşı ve aşılama perspektifiyle alakalı. Virüs gerçek anlamda çok değişti ve aşıdan kaçabilen bir varyant formuna döndü. O yüzden hatırlatma dozlarını çok önemsiyoruz, antikor sayısı ne kadar yüksekse o kadar iyi korunacaksınız" diye konuştu.'5 kat hızlı artış'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" demişti.Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise yine geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İstanbul'un vaka artış hızı son 10 günde 5 kat gibi büyük bir hızla gidiyor. Bu da ülke rakamına çok ciddi yansıyor. Diğer illerimizde de benzer bir süreç istemesek de yaşanacak" ifadelerini kullanmıştı.'Vaka sayıları rekor kırdı, ölümler azaldı'Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Geçen hafta pandeminin başından bu yana en yüksek Covid-19 vakası kaydedildi" dedi.Ghebreyesus, test sıkıntıları nedeniyle bir haftada kaydedilen 9.5 milyon vakadan daha fazlasının da olabileceğini belirtti.DSÖ, bu hafta dünya genelinde 41 bin 178 Kovid kaynaklı ölüm yaşandığını, bir önceki hafta bu sayının 44 bin 680 olduğunu açıkladı. DSÖ yetkilileri daha önce Covid vaka sayıları ve ölümleri arasında iki haftalık bir fark olabileceğini belirtmişti.DSÖ Genel Direktörü, Omicron varyantının Delta'ya oranla daha az ağır hastalığa sebep olduğu bulgusunu doğrulasa da varyantın doğrudan "hafif" olarak nitelenmemesi gerektiğini söyleyerek ekledi:"Bir önceki varyantlar gibi Omicron da insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Vaka tsunamisi o kadar büyük ve hızlı ki dünyanın dört bir yanında sağlık sistemlerini boğuyor."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron