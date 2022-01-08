https://tr.sputniknews.com/20220108/cumhurbaskani-erdogan-refah-duzeyini-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksek-seviyesine-getirdik-1052529329.html
Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözünün yaşına bakmayacağız
Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözünün yaşına bakmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine getirdiklerini belirterek, "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T16:45+0300
2022-01-08T16:45+0300
2022-01-08T17:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
konya
karaman
türk tabipleri birliği (ttb)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'ın tüm ilçelerine yatırımları sürdürdüklerini belirterek, "Karaman'ın ilçelerinde spor salonlarını, yurtları bugün açıyoruz" diye konuştu."Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız" ifadesini kullandı.Türk Tabibleri Birliği'nin TURKOVAC aşısına yönelik eleştirilerini gündemine alan Cumhurbaşkanı, "Yalansa yalan, dolansa dolan, hepsi bunlarda. Bunlarda bir de tabipler birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC aşısını üretiyor, adamlar diyor ki 'böyle bir şey yok'. Ya siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da TTB olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz tabipler birliği olarak o rezillikler zamanında hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar maalesef hastanelerde rehin alınan benim vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı" dedi.
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recep tayyip erdoğan, konya, karaman, türk tabipleri birliği (ttb)
Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözünün yaşına bakmayacağız
16:45 08.01.2022 (güncellendi: 17:07 08.01.2022)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine getirdiklerini belirterek, "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'ın tüm ilçelerine yatırımları sürdürdüklerini belirterek, "Karaman'ın ilçelerinde spor salonlarını, yurtları bugün açıyoruz" diye konuştu.
"Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız" ifadesini kullandı.
Türk Tabibleri Birliği'nin TURKOVAC aşısına yönelik eleştirilerini gündemine alan Cumhurbaşkanı, "Yalansa yalan, dolansa dolan, hepsi bunlarda. Bunlarda bir de tabipler birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC aşısını üretiyor, adamlar diyor ki 'böyle bir şey yok'. Ya siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da TTB olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz tabipler birliği olarak o rezillikler zamanında hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar maalesef hastanelerde rehin alınan benim vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı" dedi.