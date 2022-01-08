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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek" dedi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T14:48+0300
2022-01-08T15:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
konya
hızlı tren
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu’nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini kısaltacak hızlı tren ile Karaman’a hareket etti.Erdoğan "Cumhuriyetin 10. yılında demirağlarla ördük denerek marşlar yazılmıştı. ancak sonrasında bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan kim oldu. Biz olduk biz" diye konuştu.Erdoğan şöyle devam etti:-Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık. Örneği olmayan 1213 YHT, 219 km hızlı tren hattını da inşa ettik.Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş.Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı: Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar.Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir.Deniz ve hava yük sıkıntıları demiryollarını ciddi alternatif olarak öne çıkarmıştır. En kritik safhaları geride bıraktık. Türkiye'ye diğer pek çok alan gibi demiryolu taşımacılığında merkez ülke haline getirmekte kararlıyız.Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz: 50 dakika. Tüm konforu ile Karamanlı kardeşim Konya'ya Konyalı kardeşim Karaman'a ulaşacak.Sizlerden Türkiye'yi yatırım istihdam üretim ihracat büyütme hedefimize katkı bekliyorum. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Gençler sizden çok şey bekliyorum. Siz TEKNOFEST gençlerisiniz.
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recep tayyip erdoğan, konya, hızlı tren

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek

14:48 08.01.2022 (güncellendi: 15:08 08.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu’nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini kısaltacak hızlı tren ile Karaman’a hareket etti.
Erdoğan "Cumhuriyetin 10. yılında demirağlarla ördük denerek marşlar yazılmıştı. ancak sonrasında bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan kim oldu. Biz olduk biz" diye konuştu.
Erdoğan şöyle devam etti:
-Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık. Örneği olmayan 1213 YHT, 219 km hızlı tren hattını da inşa ettik.
Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş.
Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı: Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar.
Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir.
Deniz ve hava yük sıkıntıları demiryollarını ciddi alternatif olarak öne çıkarmıştır. En kritik safhaları geride bıraktık. Türkiye'ye diğer pek çok alan gibi demiryolu taşımacılığında merkez ülke haline getirmekte kararlıyız.
Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz: 50 dakika. Tüm konforu ile Karamanlı kardeşim Konya'ya Konyalı kardeşim Karaman'a ulaşacak.
Sizlerden Türkiye'yi yatırım istihdam üretim ihracat büyütme hedefimize katkı bekliyorum. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Gençler sizden çok şey bekliyorum. Siz TEKNOFEST gençlerisiniz.
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