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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Zulmün, haksızlığın, ırkçılığın ve zenginin fakiri ezmesi üzerine kurulmuş bir kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
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kars
diyanet işleri başkanlığı
kapitalizm
ali erbaş
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Erbaş, Kars Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansında din görevlileri ve üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu söyledi.'İslam ve Kur'an evrenseldir ve kıyamete kadar bu vazifesini sürdürecektirErbaş, zulmün ve ırkçılığın olduğu yerde aydınlıktan bahsetmenin mümkün olmayacağının altını çizerek şöyle devam etti:"Hani Ortaçağ karanlığı diyorlar ya, Batı'nın o Ortaçağ karanlığı döneminde işte bu keşifler, bu inkişaflar, bu aydınlanmalar İslam dünyasında, İslam medeniyetinde ne ile yaşanıyordu Kur'an ile sünnetle yaşanıyordu. İlimle, irfanla, Kur'an ve sünnete dayalı bilgi ve hikmetle yaşanıyordu. Yedinci yüzyıldan yani Allah Resulü Efendimiz'in geldiği asırdan Batı'nın Rönesans dediği 16-17'nci asra kadar bu karanlık dönem Batı'da devam etti. İslam medeniyetinden öğrenmiş oldukları bu aydınlanma çizgisinden istifade ederek karanlıktan kurtulmaya başladı. İslam'dan neredeyse 800 sene sonra başladı. O dönemler karanlık dönemler. Şimdi aydınlık mı? Onu da sorgulamak lazım. Böyle aydınlık olacaksa olmaz olsun. Zulmün, haksızlığın, ırkçılığın ve zenginin fakiri ezmesi üzerine kurulmuş bir kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok. Şimdi de İslam'a muhtaç bütün dünya. O gün ne kadar muhtaçsa bugün de o kadar muhtaç. İslam ve Kur'an evrenseldir ve kıyamete kadar bu vazifesini sürdürecektir."
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kars, diyanet işleri başkanlığı, kapitalizm, ali erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok

02:08 08.01.2022
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Zulmün, haksızlığın, ırkçılığın ve zenginin fakiri ezmesi üzerine kurulmuş bir kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok" dedi.
Erbaş, Kars Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansında din görevlileri ve üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.
Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu söyledi.

'İslam ve Kur'an evrenseldir ve kıyamete kadar bu vazifesini sürdürecektir

Erbaş, zulmün ve ırkçılığın olduğu yerde aydınlıktan bahsetmenin mümkün olmayacağının altını çizerek şöyle devam etti:
"Hani Ortaçağ karanlığı diyorlar ya, Batı'nın o Ortaçağ karanlığı döneminde işte bu keşifler, bu inkişaflar, bu aydınlanmalar İslam dünyasında, İslam medeniyetinde ne ile yaşanıyordu Kur'an ile sünnetle yaşanıyordu. İlimle, irfanla, Kur'an ve sünnete dayalı bilgi ve hikmetle yaşanıyordu. Yedinci yüzyıldan yani Allah Resulü Efendimiz'in geldiği asırdan Batı'nın Rönesans dediği 16-17'nci asra kadar bu karanlık dönem Batı'da devam etti. İslam medeniyetinden öğrenmiş oldukları bu aydınlanma çizgisinden istifade ederek karanlıktan kurtulmaya başladı. İslam'dan neredeyse 800 sene sonra başladı. O dönemler karanlık dönemler. Şimdi aydınlık mı? Onu da sorgulamak lazım. Böyle aydınlık olacaksa olmaz olsun. Zulmün, haksızlığın, ırkçılığın ve zenginin fakiri ezmesi üzerine kurulmuş bir kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok. Şimdi de İslam'a muhtaç bütün dünya. O gün ne kadar muhtaçsa bugün de o kadar muhtaç. İslam ve Kur'an evrenseldir ve kıyamete kadar bu vazifesini sürdürecektir."
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