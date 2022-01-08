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https://tr.sputniknews.com/20220108/erbas-sarikamis-sehitleri-anmasinda-konustu-carik-parcalarini-kizartarak-acliklarini-gidermisler-1052536066.html
Erbaş, Sarıkamış Şehitleri anmasında konuştu: Çarık parçalarını kızartarak açlıklarını gidermişler
Erbaş, Sarıkamış Şehitleri anmasında konuştu: Çarık parçalarını kızartarak açlıklarını gidermişler
Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T21:56+0300
2022-01-08T21:56+0300
türkiye
sarıkamış
ali erbaş
diyanet başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehitlikte yaptığı açıklamada, “Bugün Allahuekber Dağları’nda dedelerimizin çarpışarak şehit oldukları ya da donarak şehit oldukları yerleri ziyaret ettik. Sonra buraya geldik, şehitliği ziyaret ettik, ecdadımızın, şühedanın ruhlarına Kur'an okuduk. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin Gazilerimize rahmet eylesin” dedi.Şehitlerin millet, vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiklerini belirten Başkan Erbaş, “Bizim, gençlerimiz, çocuklarımız için bu kahramanlık destanının sık sık hatırlatılması, anlatılması gerekiyor. Hatta grup grup gençlerimizin bu bölgelere getirilip dedelerinin, ecdadının hangi şartlarda, vatan için neler yaptıkları, nasıl mücadele ettikleri hususu anlatılmalı. Kahramanlık destanı olarak dedelerimizin ne büyük bir ruha ne büyük bir yiğitliğe sahip oldukları torunlarına anlatılmalı” diye konuştu.Erbaş, bu toprakların şüheda yurdu olduğunu hatırlatarak, “Bu toprakların altında şehit olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Atalarımızı incitecek yanlış davranışlar yapmamamız gerekiyor. Rabbim hepsine rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Vatanımız, Devletimiz, ezanımız, bayrağımız ilelebet payidar olsun. Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içerisinde sağlık afiyet içerisinde ilelebet payidar olsun. Tekrar bütün şehitlerimize rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı."Sarıkamış şehitlerinin harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Mevkii’ni de ziyaret eden Başkan Erbaş, burada yaptığı açıklamada ise “Sarıkamış şehitlerinin 107. yıl anma merasimleri için buradayız. Merasim yarın olacak ama biz bir gün önce dedelerimizin savaştığı, şehit oldukları yerleri görelim istedik. Benim de iki dedem hem babamın babası hem annemin babası 6 sene kadar bu topraklarda düşmanla savaşmış. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.'Çarık parçalarıyla açlıklarını gidermeye çalışmışlar'Başkan Erbaş, şehitlerin büyük sıkıntılar içerisinde mücadele ettiklerini ifade ederek, “Dün akşam telefonla annemle konuştum. Anneme dedim ki, babanın sana anlattığı hatıralarından aklımda kalanlar var mı? Şunu özellikle söyledi, dedemde üç kurşun yarası varmış, onu atlatmış, yaraları iyileşmiş. Ancak açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar. Bu kadar büyük sıkıntılarla dedelerimiz bu topraklarda vatan mücadelesi vermişler. Cenab-ı Hakk hepsine rahmet eylesin” diye konuştu.Başkan Erbaş, daha sonra şehitler için dua etti.
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sarıkamış, ali erbaş, diyanet başkanlığı

Erbaş, Sarıkamış Şehitleri anmasında konuştu: Çarık parçalarını kızartarak açlıklarını gidermişler

21:56 08.01.2022
© Diyanet İşleri BaşkanlığıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© Diyanet İşleri Başkanlığı
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Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar” dedi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehitlikte yaptığı açıklamada, “Bugün Allahuekber Dağları’nda dedelerimizin çarpışarak şehit oldukları ya da donarak şehit oldukları yerleri ziyaret ettik. Sonra buraya geldik, şehitliği ziyaret ettik, ecdadımızın, şühedanın ruhlarına Kur'an okuduk. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin Gazilerimize rahmet eylesin” dedi.
Şehitlerin millet, vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiklerini belirten Başkan Erbaş, “Bizim, gençlerimiz, çocuklarımız için bu kahramanlık destanının sık sık hatırlatılması, anlatılması gerekiyor. Hatta grup grup gençlerimizin bu bölgelere getirilip dedelerinin, ecdadının hangi şartlarda, vatan için neler yaptıkları, nasıl mücadele ettikleri hususu anlatılmalı. Kahramanlık destanı olarak dedelerimizin ne büyük bir ruha ne büyük bir yiğitliğe sahip oldukları torunlarına anlatılmalı” diye konuştu.
Erbaş, bu toprakların şüheda yurdu olduğunu hatırlatarak, “Bu toprakların altında şehit olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Atalarımızı incitecek yanlış davranışlar yapmamamız gerekiyor. Rabbim hepsine rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Vatanımız, Devletimiz, ezanımız, bayrağımız ilelebet payidar olsun. Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içerisinde sağlık afiyet içerisinde ilelebet payidar olsun. Tekrar bütün şehitlerimize rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
"Sarıkamış şehitlerinin harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Mevkii’ni de ziyaret eden Başkan Erbaş, burada yaptığı açıklamada ise “Sarıkamış şehitlerinin 107. yıl anma merasimleri için buradayız. Merasim yarın olacak ama biz bir gün önce dedelerimizin savaştığı, şehit oldukları yerleri görelim istedik. Benim de iki dedem hem babamın babası hem annemin babası 6 sene kadar bu topraklarda düşmanla savaşmış. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.
'Çarık parçalarıyla açlıklarını gidermeye çalışmışlar'
Başkan Erbaş, şehitlerin büyük sıkıntılar içerisinde mücadele ettiklerini ifade ederek, “Dün akşam telefonla annemle konuştum. Anneme dedim ki, babanın sana anlattığı hatıralarından aklımda kalanlar var mı? Şunu özellikle söyledi, dedemde üç kurşun yarası varmış, onu atlatmış, yaraları iyileşmiş. Ancak açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar. Bu kadar büyük sıkıntılarla dedelerimiz bu topraklarda vatan mücadelesi vermişler. Cenab-ı Hakk hepsine rahmet eylesin” diye konuştu.
Başkan Erbaş, daha sonra şehitler için dua etti.
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