https://tr.sputniknews.com/20220108/erzurum-belediye-baskani-ben-ekonomistim-maliye-bakanimiza-oneriyi-getirenlerden-biri-de-benim-1052538180.html

Erzurum Belediye Başkanı: Ben ekonomistim, Maliye Bakanımıza öneriyi getirenlerden biri de benim

Erzurum Belediye Başkanı: Ben ekonomistim, Maliye Bakanımıza öneriyi getirenlerden biri de benim

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Buradan duyuru yapıyorum. Ben ekonomistim. Bu öneriyi yapanlardan biri de benim. Sayın Maliye Bakanımıza bu... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T23:38+0300

2022-01-08T23:38+0300

2022-01-08T23:42+0300

türkiye

erzurum

mehmet sekmen

ekonomi

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, katıldığı yerel bir TV programında ekonomik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye’nin tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen ekonomik sorunlar yaşadığını ifade eden Başkan Sekmen, döviz kurlarındaki artışı dizginleyen ve önemli ölçüde gerilemesine neden olan “Kur garantili TL mevduat hesabı” uygulamasını Maliye Bakanı’na önerenlerden biri olduğunu söyledi. Sekmen, "Buradan duyuru yapıyorum ben ekonomistim. Bu öneriyi yapanlardan biri de benim. Sayın Maliye Bakanımıza bu olayın evvelinde öneriyi getirenlerden biri de benim. Telefonumda, Whatsapp'ında ve mesaj şeyinde kayıtlı bu" dediSekmen yeni bir model daha önerdiğini de belirterek, "Önerim de şuydu: şu anda yastık altındaki altınları da getirin diyor devlet. Bunları devletle anlaşmalı bir kuyumcuda sertifikalandırıp bozdurmaya dayalı 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altınları getiriyorsun, derleyip topluyorsun 24 ayara çeviriyorsun bir sertifika alıyorsun. Benimki öyle değil. Bugün önerdim Sayın Maliye Bakanımıza, kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın." ifadelerini kullandı.Kurdaki yükselişe ilişkin de açıklama yapan Sekmen, “Göreceksiniz dolan 9-10 TL’ye düşecek, ülke şaha kalkacak” dedi.

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erzurum, mehmet sekmen, ekonomi