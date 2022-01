https://tr.sputniknews.com/20220108/fatih-terim-hem-olaylara-hem-de-maglubiyete-uzgunum-1052537229.html

Fatih Terim: Hem olaylara hem de mağlubiyete üzgünüm

Fatih Terim: Hem olaylara hem de mağlubiyete üzgünüm

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ben de alışkın değilim. Çok da üzgünüm. Hem olaylara hem mağlubiyete... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T23:14+0300

2022-01-08T23:14+0300

2022-01-08T23:28+0300

fatih terim

arda turan

galatasaray

gaziantepspor

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044951835_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_09e888853f8cc9f6ecff3e441d7234d5.jpg

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı GZT Girezunspor’a 1-0 mağlup oldu.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ne Galatasaray futbol takımı ne de ben bu gidişata çok alışkın değiliz. Herhalde tepkileri bu yüzden olsa gerek taraftarın. Her şeye rağmen her durumda taraftarların sahip çıkmasını beklerim. Oyun içerisinde bazı reaksiyonlar bunları doğal karşılıyorum ama sonuçta bunlar bizim oyuncularımız onlarla sezon sonuna kadara devam edeceğiz. Onlar Galatasaray forması giyiyor. O yüzden ona göre davranmak lazım. İkinci yarının birinci maçı bizim istediğimiz gibi olmadı. En çok üzülen oyuncularımdır. Maçtan sonra da geldiler üzüntülerini belirttiler. Onların da morale ihtiyacı var. Ben de tepkiyi görünce geri döndüm. Hepsini tek tek içeri almak için. Galatasaray formasını giyen her sporcu küfre değil, sevgiye layıktır. Ağır sözlere değil, teşviğe, sevgiyle sarılmaya layıktı. Onların desteği olmadan bu günleri atlatamayız. Ben de alışkın değilim. Çok da üzgünüm. Hem olaylara hem mağlubiyete üzgünüm. Bizi buradan çıkarak olan Galatasaray taraftarıdır. Onlar Galatasaray forması giyen herkese sevgi göstereceklerdir" diye konuştu. 'Bu yerin kendimize yakışmadığını biliyoruz'Golün kendileri çabuk kırdığını söyleyen Terim, "Bugün iyi oynamadık. Gençlerin yine mi kalemizde kendi hatamız gol yedik kaygısıyla kafalarında dolaştığını düşünüyorum. Bir kırılma yaşandı. Bunu öngörmüştük. Devamlı inişleri hiç tahmin etmedik. İlk yarının son maçlarında oynadığımız maçlarda takımın ne oynadığı hakkı yok. Nasıl mağlup olduğumuz da ortada. Başka bahaneler de üretmiyoruz. İstedikleri gibi tezahürat yapabilirler, olabilir. Ama benim oyuncularım bugün belki başka maçları arattılar ama ilk yarının en iyi oynayan takımlarından birisiyiz. Bugün için hayır. Gol şoku atamadık. Ben de söylediklerini duydum. Ben hiç alışkın değilim. Onları da görüyoruz. Neler görüyoruz sadece onları değil. Üzgünüm ama buradan çıkacağız. Bu yerin kendimize yakışmadığını biliyoruz. Hiç birimizin beklediği bir şey değil. Buradan çıkaracak olan kendi oyuncularım, biziz. Üzgünüz tabi" şeklinde konuştu. Galatasaray'da kaptan Arda Turan da GZT Giresunspor mağlubiyetinin ardından tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.'Galatasaray’ın ekonomik kurtuluşu da teknik kurtuluşu bu yoldadır' Yönetim ile arasında bir sorun olup, olmadığının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, şu açıklamada bulundu:Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile arasında herhangi bir problemlerinin olmadığını ifade eden Terim, "Mecbur kalmadıkça hiç kimse ile problemim olmaz. Başkanla şu ana kadar aramızda herhangi bir şey olmadı" dedi. 'Ben bir yapı kurup, bu mirası bırakmak istiyorum' Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün’ün, bir yardımcı antrenörle anlaştığı açıklamasının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Bilgim yok. Kendisi de söylemiş. Onun için bir ismi reddetmek için isim olması lazım. Çok basit bir matematik var. Ben sezon başından beri her şeyi söyledim, Türkiye’de istediğimiz noktada değiliz, kabul edelim. Bunun da bir sorumlusu varsa benim dedim. Yine söylüyorum. Ancak ben bir yapı kurup, bu mirası bırakmak istiyorum. Benim böyle bir girişimden haberim yok. Kendimin suçlu olduğunu ifade eden ben, hayatım boyunca çalıştığım hiçbir arkadaşımı kötü bir dönemde onları işaret eden bir eylem içinde bulunmadım, bulunmamda. Kötü bir zamanda suç bunlarda gibi bir işaret ve eylemde bulunmam. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Eğer bir gün kendisine inandığımız, bize katkı sağlayacağına inandığımız kişiler hakkında fikir birliğine varırsak belki de birlikte çalışırız. Gelen kimse olmadı ki reddedelim. Şampiyon olurken bu çocuklara bir şey demediler. Varsa hata benim. Ben buradayım. Samimiyetle olan her şeye açığım. Öbür konuları başkanla konuşuyoruz. Hayatımızda 3 haftayı kullanmayan biz, 3 sene dedik. Olağanüstü başarı yakaladığımız Avrupa’da bile neşelenemiyoruz düşünün artık" diyerek sözlerini tamamladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih terim, arda turan, galatasaray, gaziantepspor