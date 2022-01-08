https://tr.sputniknews.com/20220108/fatih-terim-projemize-sadik-kalacagiz-1052532706.html

Fatih Terim: Projemize sadık kalacağız

Fatih Terim: Projemize sadık kalacağız

GZT Giresunspor maçında takımın başında sahaya çıkan Fatih Terim, eksik oyuncuların yokluğuyla ilgili olarak "Sahada olan oyuncular ümit ediyorum bunu... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T19:20+0300

2022-01-08T19:20+0300

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spor

fatih terim

arda turan

galatasaray

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GZT Giresunspor maçı öncesi eksik oyunculara dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Fazla sayıda oyuncumuz yok. Galatasaray takımında oynayan oyuncular ümit ediyorum bunu hissettirmeyecek. Işık Kaan'ı geçen sezon aldım ve sezon başından beri bizimle çalışıyor. Çok da iyi çalışıyor. Maçlardaki havayı soluyor. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Bizim projemizin en önemli tarafı bu. Doğru zamanda gençlerimizi oyuna sürmek. Hata yapaccaktır. Yapmalı da. Ama arkrasında hocası yanında ağabeyleri olduğunda kendini daha iyi hissedecektir. Ozan Kabak neredeyse 4-5 penaltı yaptırmıştı. O zaman, ‘Haftaya oynayacak tek oyuncu o' demiştim. Onun için gençlerimize doğru zamanda yardım etmemiz lazım. Bana göre doğru zaman. Başaracaktır. Başarmasını da istiyorum. Projenin de en önemlisi bu. Ona sadık kalacağız" dedi.Uzun süre sonra takım kadrosunda yer alan kaptan Arda Turan'a soyunma odasında ve antrenmanda ihtiyacı olduğunu söyleyen Terim, "Arda herkesten daha fazla üzgün. Ayrı kaldığı her gün Arda için ızdırap. Bazı maçlarda puan kaybettiğimiz anlarda belki olabilseydi o maçları kurtarabilirdik. Arda gerek soyunma odasında gerek antrenmanlarda bana çok lazım. En az benim kadar Galatasaraylı. Herkesten daha çok Galatasaraylı. Lokal anetsetzi ile belki oyunda olacak. Arda Turan soyunma odasında da antrnenmanda da bize lazım" sözleriyle tecrübeli oyuncuyu övdü" diye konuştuç

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fatih terim, arda turan, galatasaray