https://tr.sputniknews.com/20220108/iddia-atvden-eskiya-dunyaya-hukumdar-oimaz-senaristine-165-milyon-liralik-dava-1052527121.html

İddia: ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz senaristine 165 milyon liralık dava

İddia: ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz senaristine 165 milyon liralık dava

ATV'nin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz (EDHO) dizisinin senaristine 165 milyon TL'lik tazminat davası açacağı iddia edildi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T14:53+0300

2022-01-08T14:53+0300

2022-01-08T14:53+0300

yaşam

atv

dizi

eşkıya dünyaya hükümdar oimaz

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Ani bir kararla final yapan ve farklı bir isimle dijital platformda yayınlanacağı açıklanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz (EDHO) dizisinin senaristine, ATV'den karşı atak geldi.Snob Magazin'de yer alan habere göre, yapımcı şirket BVB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.ATV'nin çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), yedinci sezonuyla dönmesi beklenirken ani bir final kararı alınmış ve ekranlara veda etmişti.Geçtiğimiz günlerde dizinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmıştı. Fenomen dizinin, bir dijital platformda farklı bir isimle ve kadrosunda Oktay Kaynarca olmadan devam edeceği gündeme gelmişti.Kanalın, yapımcı şirket BVB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, "EDHO dizisinin bütün haklarının ATV'de olduğu, başka bir kanalın veya yapımcının bu diziyi veya bir benzerini her ne isim ve şekilde olursa olsun yapmasının ve yayınlanmasının mümkün olmadığı" öğrenildi.Ne olmuştu?Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizi 200'üncü bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacağı duyurulmasına rağmen yayınlanmamıştı. ATV'de ekrana gelen fenomen proje, yapım şirketiyle kanal arasında ücret anlaşmazlığı iddiasıyla yayınlanmamıştı.

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atv, dizi, eşkıya dünyaya hükümdar oimaz