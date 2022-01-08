https://tr.sputniknews.com/20220108/iki-sevgilinin-tartismasinda-17-yasindaki-edanur-hayatini-kaybetti-1052528488.html

İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Antalya'da 17 yaşındaki Edanur Demir, kafede iş arkadaşı Sıla P. ve sevgilisi S.M.D. arasında çıkan tartışmada ateşlenen silahla başından vurularak yaşamını... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T16:00+0300

2022-01-08T16:00+0300

2022-01-08T16:00+0300

türkiye

antalya

silah

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Olay, saat 01.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan kafede meydana geldi. İş yerinde garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi S.M.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M.D., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.Silahtan çıkan mermi, garsonlardan, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur Demir'in (17) başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü. Edanur Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Edanur'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Silahla oynarken kendini de yaralamışOlay sonrası kaçan S.M.D. de Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı. S.M.D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.Edanur Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra Demir tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Edanur Demir'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.'Edanur ile şakalaşıyorduk'Olay sonrası aynı iş yerinin sahibine ait otomobille Burdur'a kaçtığı belirtilen S.M.D emniyetteki ifadesinde, “Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.

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antalya, silah