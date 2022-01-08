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https://tr.sputniknews.com/20220108/ingiliz-aile-8-yil-once-calinan-kopeklerine-boyle-kavustu-1052536603.html
İngiliz aile, çalınan köpeklerine 8 yıl sonra kavuştu
İngiliz aile, çalınan köpeklerine 8 yıl sonra kavuştu
İngiltere’de bir aile, 8 yıl önce evlerinin bahçesinden çalınan köpeklerine kavuştu. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T22:28+0300
2022-01-08T22:39+0300
dünya
ingiltere
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İngiltere’nin Sussex vilayetinde 2013 yılında bir evin ön bahçesinden çalınan Cassie isimli İngiliz Cocker Spaniel cinsi köpek, 8 yıl sonra sahiplerine kavuştu. Aile buluşma öncesinde gelecek köpeğin farklı olabileceği konusunda uyarılmasına rağmen köpeğin Cassie olduğu anlaşıldı. Köpeğe eşlik eden üç yavrusunun daha olduğu belirtilirken, Sussex polisi o anları kayıt altına aldı. Köpeklerine tekrar kavuşan aile, “Cassie 8 yıl sonra tekrar eve döndüğü için çok mutluyuz. Şu an çok iyi ve günlük olarak yaptığımız yürüyüşlerimizden keyif alıyor. Cassie’nin üç yavrusu ise yeni evlerine gitti ve hayatlarını seviyorlar” dedi.Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği’nin (RSPCA) desteğiyle Cassie’yi tekrar sahiplerine kavuşturan polis ekipleri, halktan gelen ihbarlar sayesinde gerçekleştirilen baskınla Cassie’nin bulunduğunu açıkladı.Evcil hayvan sahipleri için basit koruma önerileriSussex polisinden yapılan açıklamada köpek çalınma olaylarının ‘oldukça nadir’ görüldüğü belirtilerek, basit önlemler ile evcil hayvanların güvende tutulabileceği ifade edildi. Evcil hayvan sahiplerine önerilerde bulunan ekipler, köpeklere mutlaka mikroçip taktırılmasını ve muhtemel bir kayıp esnasında kullanılabilmesi için köpeklerin güncel hallerinin yer aldığı fotoğraflarının bulunması gerektiğini hatırlattı. Kayıp vakalarında ise polis ekiplerinin ve mikroçip şirketinin bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.Sussex Kırsal Suç Polis Ekibi Müfettişi Oliver Fisher, “Çalınan hayvanların yakınları üzerinde ne gibi etkiler bıraktığının farkındayız. Bu yüzden takımımızın bir bölümü çalınan köpekleri aramakla görevlendirildi. Geçtiğimiz aylarda RSPCA ile birlikte birçok çalınan köpek bulduk ve yavru köpek çiftliklerinde kötü şartlarda tutulan köpekleri kurtardık” dedi.Evcil hayvan hırsızlığı Kovid-19 salgınında ‘salgın’ haline geldiKovid-19 nedeniyle birçok kişinin evcil hayvan sahiplendiğini söyleyen Sussex polisi, bunun satmak veya üretmek için hayvan çalan suçluların oranını artırdığını belirtti. Hayvan sahiplenmeyi düşünen kişilere tavsiyelerde bulunan Fisher, “Bir köpek yavrusu satın almayı düşünen herkesi kimden satın aldıklarını dikkatlice düşünmeye çağırıyorum. Yavruların ve annenin tutulduğu evi görmekte ısrar edin” dedi.RSPCA evcil hayvan hırsızlığının ‘salgın’ haline geldiğini belirtirken, kısırlaştırmanın ve ev ile bahçe kapılarının kapalı tutulmasının evcil hayvanları güvende tutmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.
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İngiliz aile, çalınan köpeklerine 8 yıl sonra kavuştu

22:28 08.01.2022 (güncellendi: 22:39 08.01.2022)
© İHAİngiltere'de bir aile, 8 yıl önce evlerinin bahçesinden çalınan köpeklerine kavuştu.
İngiltere'de bir aile, 8 yıl önce evlerinin bahçesinden çalınan köpeklerine kavuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© İHA
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İngiltere’de bir aile, 8 yıl önce evlerinin bahçesinden çalınan köpeklerine kavuştu.
İngiltere’nin Sussex vilayetinde 2013 yılında bir evin ön bahçesinden çalınan Cassie isimli İngiliz Cocker Spaniel cinsi köpek, 8 yıl sonra sahiplerine kavuştu.
Aile buluşma öncesinde gelecek köpeğin farklı olabileceği konusunda uyarılmasına rağmen köpeğin Cassie olduğu anlaşıldı. Köpeğe eşlik eden üç yavrusunun daha olduğu belirtilirken, Sussex polisi o anları kayıt altına aldı. Köpeklerine tekrar kavuşan aile, “Cassie 8 yıl sonra tekrar eve döndüğü için çok mutluyuz. Şu an çok iyi ve günlük olarak yaptığımız yürüyüşlerimizden keyif alıyor. Cassie’nin üç yavrusu ise yeni evlerine gitti ve hayatlarını seviyorlar” dedi.
Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği’nin (RSPCA) desteğiyle Cassie’yi tekrar sahiplerine kavuşturan polis ekipleri, halktan gelen ihbarlar sayesinde gerçekleştirilen baskınla Cassie’nin bulunduğunu açıkladı.

Evcil hayvan sahipleri için basit koruma önerileri

Sussex polisinden yapılan açıklamada köpek çalınma olaylarının ‘oldukça nadir’ görüldüğü belirtilerek, basit önlemler ile evcil hayvanların güvende tutulabileceği ifade edildi. Evcil hayvan sahiplerine önerilerde bulunan ekipler, köpeklere mutlaka mikroçip taktırılmasını ve muhtemel bir kayıp esnasında kullanılabilmesi için köpeklerin güncel hallerinin yer aldığı fotoğraflarının bulunması gerektiğini hatırlattı. Kayıp vakalarında ise polis ekiplerinin ve mikroçip şirketinin bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Sussex Kırsal Suç Polis Ekibi Müfettişi Oliver Fisher, “Çalınan hayvanların yakınları üzerinde ne gibi etkiler bıraktığının farkındayız. Bu yüzden takımımızın bir bölümü çalınan köpekleri aramakla görevlendirildi. Geçtiğimiz aylarda RSPCA ile birlikte birçok çalınan köpek bulduk ve yavru köpek çiftliklerinde kötü şartlarda tutulan köpekleri kurtardık” dedi.

Evcil hayvan hırsızlığı Kovid-19 salgınında ‘salgın’ haline geldi

Kovid-19 nedeniyle birçok kişinin evcil hayvan sahiplendiğini söyleyen Sussex polisi, bunun satmak veya üretmek için hayvan çalan suçluların oranını artırdığını belirtti. Hayvan sahiplenmeyi düşünen kişilere tavsiyelerde bulunan Fisher, “Bir köpek yavrusu satın almayı düşünen herkesi kimden satın aldıklarını dikkatlice düşünmeye çağırıyorum. Yavruların ve annenin tutulduğu evi görmekte ısrar edin” dedi.
RSPCA evcil hayvan hırsızlığının ‘salgın’ haline geldiğini belirtirken, kısırlaştırmanın ve ev ile bahçe kapılarının kapalı tutulmasının evcil hayvanları güvende tutmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.
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