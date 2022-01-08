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https://tr.sputniknews.com/20220108/ingiltere-genelkurmay-baskani-rusyayla-rekabet-etmek-uzere-hipersonik-fuzeler-gelistirecegiz-1052521961.html
İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya'yla rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceğiz
İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya'yla rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceğiz
İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, ülkesinin Rusya'nın artan askeri gücüyle rekabet edebilmek için hipersonik füzeler geliştirmeyi planladığını ifade... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T05:35+0300
2022-01-08T05:35+0300
2022-01-08T05:35+0300
savunma
rusya
ukrayna
ingiltere
hipersonik füze
tony radakin
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İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Londra'nın Rusya'nın artan askeri gücüyle rekabet etmek için hipersonik silahlar geliştirmeye başlayacağını belirtti.The Times gazetesine röportaj veren Radakin, "Bu silahlar elimizde yok ama olmalı" diye konuştu.Bununla birlikte Radakin, Rusya ile Ukrayna sınırında artan gerilimden 'endişe duyduklarını' kaydetti.Radakin, olası bir düşmanlık askeri çatışmaya karşılık vermek üzere kabineye 'askeri seçenekler' sunduğunu da sözlerine ekledi.Yetkili, söz konusu seçeneklere ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211224/eski-ukrayna-guvenlik-servisi-yarbayi-ukraynada-ingiliz-parali-askerler-gorev-yapiyor-1052080714.html
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rusya, ukrayna, ingiltere, hipersonik füze, tony radakin
İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya'yla rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceğiz
İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, ülkesinin Rusya'nın artan askeri gücüyle rekabet edebilmek için hipersonik füzeler geliştirmeyi planladığını ifade etti.
İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Londra'nın Rusya'nın artan askeri gücüyle rekabet etmek için hipersonik silahlar geliştirmeye başlayacağını belirtti.
The Times gazetesine röportaj veren Radakin,
"Bu silahlar elimizde yok ama olmalı" diye konuştu.
Bununla birlikte Radakin, Rusya ile Ukrayna sınırında artan gerilimden 'endişe duyduklarını' kaydetti.
Radakin, olası bir düşmanlık askeri çatışmaya karşılık vermek üzere kabineye 'askeri seçenekler' sunduğunu da sözlerine ekledi.
Yetkili, söz konusu seçeneklere ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.