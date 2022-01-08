Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220108/ingiltere-genelkurmay-baskani-rusyayla-rekabet-etmek-uzere-hipersonik-fuzeler-gelistirecegiz-1052521961.html
İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya'yla rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceğiz
İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya'yla rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceğiz
İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, ülkesinin Rusya'nın artan askeri gücüyle rekabet edebilmek için hipersonik füzeler geliştirmeyi planladığını ifade... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T05:35+0300
2022-01-08T05:35+0300
savunma
rusya
ukrayna
ingiltere
hipersonik füze
tony radakin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_dabe66828262a1abc9712e74c4267279.jpg
İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Londra'nın Rusya'nın artan askeri gücüyle rekabet etmek için hipersonik silahlar geliştirmeye başlayacağını belirtti.The Times gazetesine röportaj veren Radakin, "Bu silahlar elimizde yok ama olmalı" diye konuştu.Bununla birlikte Radakin, Rusya ile Ukrayna sınırında artan gerilimden 'endişe duyduklarını' kaydetti.Radakin, olası bir düşmanlık askeri çatışmaya karşılık vermek üzere kabineye 'askeri seçenekler' sunduğunu da sözlerine ekledi.Yetkili, söz konusu seçeneklere ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211224/eski-ukrayna-guvenlik-servisi-yarbayi-ukraynada-ingiliz-parali-askerler-gorev-yapiyor-1052080714.html
rusya
ukrayna
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_97:0:1192:821_1920x0_80_0_0_c73514f16a8c2373f35f01707fbaff32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, ingiltere, hipersonik füze, tony radakin

İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya'yla rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceğiz

05:35 08.01.2022
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
Abone ol
İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, ülkesinin Rusya'nın artan askeri gücüyle rekabet edebilmek için hipersonik füzeler geliştirmeyi planladığını ifade etti.
İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Londra'nın Rusya'nın artan askeri gücüyle rekabet etmek için hipersonik silahlar geliştirmeye başlayacağını belirtti.
The Times gazetesine röportaj veren Radakin, "Bu silahlar elimizde yok ama olmalı" diye konuştu.
Bununla birlikte Radakin, Rusya ile Ukrayna sınırında artan gerilimden 'endişe duyduklarını' kaydetti.
Radakin, olası bir düşmanlık askeri çatışmaya karşılık vermek üzere kabineye 'askeri seçenekler' sunduğunu da sözlerine ekledi.
Yetkili, söz konusu seçeneklere ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
DÜNYA
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi yarbayı: Ukrayna'da İngiliz paralı askerler görev yapıyor
24 Aralık 2021, 13:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:35İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya'yla rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceğiz
05:04Ticaret Bakanı Muş: 2022 ile ilgili iddialı bir hedefle yola çıkmış bulunuyoruz
04:31Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi
04:02Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl çip kıtlığı nedeniyle yüzde 5 düştü
03:23Bakan Pakdemirli: Tarım gıda ihracatında yüzde 21 artışla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
03:14Rus Dışişleri'nden Blinken'e yanıt: 'ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur'
02:43Mehmet Cengiz'den 'Londra'da sokak satın aldığı' iddialarına ilişkin açıklama: İddialar asılsızdır
02:38İtalya Serie A takımlarında koronavirüs vakalarının artması tartışma yarattı
02:33Edirne'de bir mülteci donarak hayatını kaybetti
02:08Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok
01:59Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
01:53Rusya'nın başkenti Moskova'dan kış manzaraları
01:42Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı
01:30Arjantin'de günlük koronavirüs vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor
01:22Biden: Fed enflasyonu dizginleyecek
01:18Tecavüzle yargılanan Benjamin Mendy, kefaletle serbest bırakıldı
01:09Bakan Varank: İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmek için hazır olacak
01:08Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı
01:04Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye çalışmakta
00:41İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyelerinden Şişecam önünde eylem: Cam bulamıyoruz