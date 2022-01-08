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https://tr.sputniknews.com/20220108/iran-abd-genelkurmay-baskani-dahil-51-amerikaliyi-yaptirim-listesine-aldi-1052531764.html
İran, ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı
İran, ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı
İran, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T18:46+0300
2022-01-08T18:46+0300
dünya
abd
iran
donald trump
kasım süleymani
mark milley
yaptırım
kenneth mckenzie
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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 3 Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili terörle mücadele kapsamında hazırlanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere üst düzey Amerikalı yetkililerin de geçen sene dahil edildiği yaptırım listesi güncellendi.Açıklamada, Süleymani ve çevresine yönelik suikastta karar alma süreçlerine katıldığı, organize ettiği ve finanse ettiği tespit edilen Amerikan vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.İran Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan güncellenmiş yaptırım listesinde, ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İran Operasyonları Şefi Michael Anthony D’andrea, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien'ın de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yer alıyor.Listede, Amerikan MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten "General Atomics" şirketinin yöneticileri James Neal Blue ve Linden Stanely Blue'nun da yer alması dikkati çekti.İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.Trump ve üst düzey Amerikalı yetkililer geçen yıl yaptırım listesine alınmıştıİran, eski ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CIA Direktörü Gina Haspel, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
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abd, iran, donald trump, kasım süleymani, mark milley, yaptırım, kenneth mckenzie

İran, ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı

18:46 08.01.2022
© AAABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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İran, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone ve Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie'nin de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 3 Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili terörle mücadele kapsamında hazırlanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere üst düzey Amerikalı yetkililerin de geçen sene dahil edildiği yaptırım listesi güncellendi.
Açıklamada, Süleymani ve çevresine yönelik suikastta karar alma süreçlerine katıldığı, organize ettiği ve finanse ettiği tespit edilen Amerikan vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan güncellenmiş yaptırım listesinde, ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İran Operasyonları Şefi Michael Anthony D’andrea, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien'ın de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yer alıyor.
Listede, Amerikan MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten "General Atomics" şirketinin yöneticileri James Neal Blue ve Linden Stanely Blue'nun da yer alması dikkati çekti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.
Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.
Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

Trump ve üst düzey Amerikalı yetkililer geçen yıl yaptırım listesine alınmıştı

İran, eski ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CIA Direktörü Gina Haspel, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
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