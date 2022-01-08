Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220108/istanbul-aynacilar-ve-cam-esya-imalcileri-odasi-uyelerinden-sisecam-onunde-eylem-cam-bulamiyoruz-1052518654.html
İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyelerinden Şişecam önünde eylem: Cam bulamıyoruz
İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyelerinden Şişecam önünde eylem: Cam bulamıyoruz
İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T00:41+0300
2022-01-08T00:41+0300
türkiye
protesto
şişecam
zam
istanbul aynacılar ve cam eşya imalcileri odası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052518627_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ad510fa15c10b035e3201a1f0e4b88d1.jpg
İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten grup, cam ürünlerine son 3 ayda yüzde 105 zam geldiğini söyledi.‘Olmayan ürüne zam geliyor'İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı.Grup adına konuşan İstanbul Camcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Gür, “Piyasada cam ve ayna yok. Bir de üstüne olmayan ürüne zam geliyor” diye konuştu.‘Önce iç piyasa doyurulmalı sonra ihracat yapılmalı'“Bu camlar ve aynalarla yüzde 35 ile 50 arasında ihracat yapılıyor” diyen Gür, “Ancak biz önce iç piyasanın doyurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ardından ihracat yapılmalı. Zaten o camı biz de işliyoruz. İhracatını biz de yapıyoruz. Eğer bu ürünler bize gelmezse cam, mobilya ve inşaat sektörü durur” ifadelerini kullandı.'125 lira olan ısıcamın metresi şu an 450 lira'Fiyatlardaki artışa dikkat çekene Mehmet Emin Gür, “Daha önce 125 lira ile 145 lira arasında olan ısıcamın metresi şu an 450 lira arttı KDV. Örneğin; inşaatlarda 130 liraya yaptığımız ısıcam şu an 450 lira yine artı KDV dahil. Bizler 2 yıldan bu yana ne cam ne de ayna bulamıyoruz” dedi.‘Artık kaldıracak gücümüz kalmadı'Esnaf Selahattin Şahin de “Benim aylık giderim 30 bin lira ve 4 eleman çalıştırıyorum. Artık daha kaldıracak gücümüz kalmadı. Hadi zam yapıldı ancak ürün yok. Çok zarar ediyoruz” şeklinde konuştu.Baran Egemir ise, “Cam sektörünün durması Türkiye'deki inşaat sektörünün yüzde 90'ının durması demektir” dedi.Şişecam'dan ise iddialarla ilgili açıklama yapılmayacağı belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052518627_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_02af178d268aaa3bccda092bf8bcf564.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
protesto, şişecam, zam, istanbul aynacılar ve cam eşya imalcileri odası

İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyelerinden Şişecam önünde eylem: Cam bulamıyoruz

00:41 08.01.2022
© DHAŞişecam önünde 'Cam bulamıyoruz' protestosu
Şişecam önünde 'Cam bulamıyoruz' protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten grup, cam ürünlerine son 3 ayda yüzde 105 zam geldiğini söyledi.
İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten grup, cam ürünlerine son 3 ayda yüzde 105 zam geldiğini söyledi.

‘Olmayan ürüne zam geliyor'

İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı.
Grup adına konuşan İstanbul Camcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Gür, “Piyasada cam ve ayna yok. Bir de üstüne olmayan ürüne zam geliyor” diye konuştu.

‘Önce iç piyasa doyurulmalı sonra ihracat yapılmalı'

“Bu camlar ve aynalarla yüzde 35 ile 50 arasında ihracat yapılıyor” diyen Gür, “Ancak biz önce iç piyasanın doyurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ardından ihracat yapılmalı. Zaten o camı biz de işliyoruz. İhracatını biz de yapıyoruz. Eğer bu ürünler bize gelmezse cam, mobilya ve inşaat sektörü durur” ifadelerini kullandı.

'125 lira olan ısıcamın metresi şu an 450 lira'

Fiyatlardaki artışa dikkat çekene Mehmet Emin Gür, “Daha önce 125 lira ile 145 lira arasında olan ısıcamın metresi şu an 450 lira arttı KDV. Örneğin; inşaatlarda 130 liraya yaptığımız ısıcam şu an 450 lira yine artı KDV dahil. Bizler 2 yıldan bu yana ne cam ne de ayna bulamıyoruz” dedi.

‘Artık kaldıracak gücümüz kalmadı'

Esnaf Selahattin Şahin de “Benim aylık giderim 30 bin lira ve 4 eleman çalıştırıyorum. Artık daha kaldıracak gücümüz kalmadı. Hadi zam yapıldı ancak ürün yok. Çok zarar ediyoruz” şeklinde konuştu.
Baran Egemir ise, “Cam sektörünün durması Türkiye'deki inşaat sektörünün yüzde 90'ının durması demektir” dedi.
Şişecam'dan ise iddialarla ilgili açıklama yapılmayacağı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:41İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyelerinden Şişecam önünde eylem: Cam bulamıyoruz
00:27Lübnan’da yakıt deposunda patlama
00:22Twitch’te 1 milyon dolarlık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı
00:04Resmi Gazete'de yayınlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı
DünAK Partili Özkan: Özel’i ve CHP’yi milletimize şikayet ediyoruz, asla affetmeyeceğiz
DünMemur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
DünBeşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
DünBOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğalgaz borcu yoktur
DünABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi
Dünİmamoğlu: Demokrasinin ve hukukun içine düşürüldüğü şartlar cumhuriyetimize asla yakışmıyor
DünHaftada 4 gün çalışmaya geçen şirket, üretkenliğin tavan yaptığını açıkladı
DünÇin'de 6.6 büyüklüğünde deprem
DünOscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti
DünProf. Saysel: Boğaziçili Berke ve Perit’in duruşmasında şikayetçi rektörün avukatı tek söz edemedi
DünRandevu tarihini beğenmeyen kadının kocası, doktoru darp etti
DünMetin Lokumcu davası 18 Şubat'a ertelendi
DünBiden: Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünmüyorum
DünAdana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret
DünMardin’de satılığa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı, kur farkı nedeniyle yükseldi