İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyelerinden Şişecam önünde eylem: Cam bulamıyoruz

İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

türkiye

protesto

şişecam

zam

istanbul aynacılar ve cam eşya imalcileri odası

İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten grup, cam ürünlerine son 3 ayda yüzde 105 zam geldiğini söyledi.‘Olmayan ürüne zam geliyor'İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı.Grup adına konuşan İstanbul Camcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Gür, “Piyasada cam ve ayna yok. Bir de üstüne olmayan ürüne zam geliyor” diye konuştu.‘Önce iç piyasa doyurulmalı sonra ihracat yapılmalı'“Bu camlar ve aynalarla yüzde 35 ile 50 arasında ihracat yapılıyor” diyen Gür, “Ancak biz önce iç piyasanın doyurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ardından ihracat yapılmalı. Zaten o camı biz de işliyoruz. İhracatını biz de yapıyoruz. Eğer bu ürünler bize gelmezse cam, mobilya ve inşaat sektörü durur” ifadelerini kullandı.'125 lira olan ısıcamın metresi şu an 450 lira'Fiyatlardaki artışa dikkat çekene Mehmet Emin Gür, “Daha önce 125 lira ile 145 lira arasında olan ısıcamın metresi şu an 450 lira arttı KDV. Örneğin; inşaatlarda 130 liraya yaptığımız ısıcam şu an 450 lira yine artı KDV dahil. Bizler 2 yıldan bu yana ne cam ne de ayna bulamıyoruz” dedi.‘Artık kaldıracak gücümüz kalmadı'Esnaf Selahattin Şahin de “Benim aylık giderim 30 bin lira ve 4 eleman çalıştırıyorum. Artık daha kaldıracak gücümüz kalmadı. Hadi zam yapıldı ancak ürün yok. Çok zarar ediyoruz” şeklinde konuştu.Baran Egemir ise, “Cam sektörünün durması Türkiye'deki inşaat sektörünün yüzde 90'ının durması demektir” dedi.Şişecam'dan ise iddialarla ilgili açıklama yapılmayacağı belirtildi.

