https://tr.sputniknews.com/20220108/italya-serie-a-takimlarinda-koronavirus-vakalarinin-artmasi-tartisma-yaratti-1052520739.html

İtalya Serie A takımlarında koronavirüs vakalarının artması tartışma yarattı

İtalya Serie A takımlarında koronavirüs vakalarının artması tartışma yarattı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ile Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında artan Kovid-19 vakaları... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T02:38+0300

2022-01-08T02:38+0300

2022-01-08T02:38+0300

spor

italya

serie a

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Ülke genelinde Kovid-19 salgınında vakaların hızla artması, Serie A’yı da etkiledi. Serie A takımlarında çok sayıda oyuncunun Kovid-19’a yakalanması, şampiyonanın geleceği ve maçların hangi koşullarda oynanacağını yetkililer arasında tartışma konusu haline getirdi.İtalyan ajansı ANSA'nın haberine göre, Başbakan Draghi, FIGC Başkanı Gravina ile telefon görüşmesi yaptı.Başbakan Draghi’nin, görüşmede Gravina'dan vakalardaki artış sebebiyle yayılmayı önlemek için ligin bir süreliğine durdurulması ya da müsabakaların seyircilere kapalı şekilde yapılmasının değerlendirilmesini istediği belirtildi.Diğer yandan, Serie A Ligi Yönetimi ise bugünkü yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayla, 6 Ocak'ta kabul ettikleri yeni protokol çerçevesinde Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa organizasyonlarının planlandığı gibi kararlılıkla sürdürülebileceğine olan güvenini teyit etti.Serie A Yönetimi, takımlarda 1'i kaleci toplam 13 oyuncunun oynayacak durumda olması halinde takımların sahaya çıkmak zorunda olduğunu bildiren yeni bir protokolü devreye almıştı. Buna göre, kadrosunda 13 oyuncu olmasına karşın sahaya çıkmayan takımlar hükmen 3-0 yenik sayılacak.Bu arada, Rainews24 kanalının haberinde de Serie A'da top koşturan oyuncular arasında son dönemde Kovid-19 bulaşan oyuncu sayısının 80'i geçtiği belirtildi.Serie A'nın 20. haftasında 6 Ocak Perşembe günü yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamamıştı.Söz konusu maçların oynanamaması sebebiyle bazı Serie A kulüplerinin yöneticileri, il sağlık müdürlüklerinin futbol müsabakalarının oynanıp oynanamayacağına ilişkin kararlar almasını eleştirmiş ve bunun değişmesi gerektiğini savunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220107/italya-serie-aya-koronavirus-engeli-1052485853.html

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