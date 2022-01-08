https://tr.sputniknews.com/20220108/kilicdaroglu-iktidar-oldugumuzda-okula-giden-butun-roman-cocuklara-burs-verecegiz-1052535435.html

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda okula giden bütün Roman çocuklara burs vereceğiz

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda okula giden bütün Roman çocuklara burs vereceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye coğrafyasına yayılmış olan Romanların haklarının verilmediğini, ötekileştirildiklerini, dikkate alınmadıklarını, iyi eğitim... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T21:19+0300

2022-01-08T21:19+0300

2022-01-08T21:19+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

roman

istanbul kongre merkezi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Roman Buluşması"nda yaptığı konuşmada, yüz yıl içinde Roman vatandaşların sorunu çözülmemişse ve bunun bir numaralı sorumlusu da siyaset grubuysa herkesin oturup düşünmesi gerektiğini söyledi.Roman vatandaşların, kendi haklarına sahip çıkmaları ve anayasanın, hukukun kendilerine verdiği hakları seslendirmeleri gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yeteri kadar seslendiremiyorsunuz biliyorum. Seslendirseniz duyuramıyorsunuz, bunu da biliyorum. Ama bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu kardeşiniz sizin sesinizi sadece Türkiye'ye değil, gerekirse bütün dünyaya duyuracak" diye konuştu.Cumhuriyet kurulurken, "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir." denildiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önlerine koyduğu hedefin bu olduğunu, hiç kimsenin bu Cumhuriyette kendisini kimsesiz hissetmeyeceğini ifade etti.Ancak rakamların kendilerine farklı bir şey söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi hazırladıklarını, belediye başkanlarına gönderdiklerini, parti meclisinde de kabul ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ama önemli olan uygulama. Önemli olan, siyasi iktidar sizin sorunlarınızı ne ölçüde kabul etti ne ölçüde dikkate aldı veya almadı" dedi.'Okula devam ettiği sürece burs hiç kesilmeyecek'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşların sorunlarından birinin "eğitim" olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:Aile destekleri sigortasına da değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye coğrafyasının neresinde yaşarsa yaşasın, asgari ücretin altında veya hiç geliri olmayan bir aile tablosunu görmek istemediklerini ifade etti.Kılıçdaroğlu, her ailenin en az asgari ücret kadar geliri olması gerektiğini belirterek, bunun güvencesini aile destekleri sigortasını getirerek çözeceklerini dile getirdi.Her ailenin gelirinin en az asgari ücret düzeyinde olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Çalışır veya çalışamaz. Çalışan, asgari ücretin altındaysa asgari ücrete tamamlanacak. Geliri yoksa asgari ücret kadar gelir ödenecek. Çocuğu okula gidiyorsa ayrıca ödeme yapılacak. Evde yaşlı varsa, anne bakıyorsa, engelli varsa, anne bakıyorsa anne sigortalı olacak, sigorta primini de devlet ödeyecek. Böylece anne de yeri ve zamanı gelince emeklilik hakkına kavuşmuş olacak" diye konuştu.'Her evde mutlaka bir sigortalı olacak'Herkesin, toplumda huzur içinde yaşanması için en azından ortalama bir gelire sahip olması, yaşadığı kentin sokaklarında özgürce dolaşması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bunu nasıl sağlayacaklarına dair şöyle konuştu:Devletin Roman vatandaşlarına bu yardımı yapmak zorunda olduğunu, onların da bunu isteme haklarına sahip olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa ona destek vereceksiniz'Roman vatandaşlarının parlamentoda bir sözcüleri olduğunu, sorunları dile getirdiğini, soru ve araştırma önergeleri verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak kendisinin de Roman vatandaşların TBMM'de, Türkiye'nin bütün coğrafyasında sözcülüğünü yaptığını ifade etti.Kılıçdaroğlu, "Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa ona destek vereceksiniz. Hakkınızı hukukunuzu savunmayan kişiye destek vermeyin. Destek verirseniz bu tablo değişmez" dedi.Ötekileştirme konusunu da kırmaları gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da konuşma yaptığı toplantıda, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy Türkiye'deki Roman vatandaşlarına yönelik yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), roman, istanbul kongre merkezi