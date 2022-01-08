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Macron: Türkiye AB üyesi olamaz, Erdoğan'ın politikası Avrupa değerlerine uymuyor
Macron: Türkiye AB üyesi olamaz, Erdoğan'ın politikası Avrupa değerlerine uymuyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın izlediği politika Avrupa değerlerine uymuyor" dedi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T15:26+0300
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dünya
emmanuel macron
fransa
türkiye
avrupa birliği
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisen gazetesinin sorularını yanıtladı. Macron'a Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği soruldu.Türkiye'nin Avrupa Birliği değerlerine uymadığını ve saldırgan bir politika izlediğini öne süren Macron, "Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor" dedi.Açıklamalarına devam eden Macron, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
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emmanuel macron, fransa, türkiye, avrupa birliği

Macron: Türkiye AB üyesi olamaz, Erdoğan'ın politikası Avrupa değerlerine uymuyor

15:26 08.01.2022
© AAEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın izlediği politika Avrupa değerlerine uymuyor" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisen gazetesinin sorularını yanıtladı. Macron'a Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği soruldu.
Türkiye'nin Avrupa Birliği değerlerine uymadığını ve saldırgan bir politika izlediğini öne süren Macron, "Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor" dedi.
Açıklamalarına devam eden Macron, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Hayır, Erdoğan’ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor. Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor. AB üyesi Kıbrıs’ı tanımıyor. Doğu Akdeniz’de saldırgan bir politika izliyor. Ben Türkiye’nin Avrupa ile ilişkisi olmasını arzu ederim. Çünkü bizim değerlerimize bağlanırsa, bizden daha fazla uzaklaşamaz.”
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