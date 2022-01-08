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Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl çip kıtlığı nedeniyle yüzde 5 düştü
Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl çip kıtlığı nedeniyle yüzde 5 düştü
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil satışları geçen yıl yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 5 geriledi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T04:02+0300
2022-01-08T04:02+0300
ekonomi
otomobil
satış
üretim
çip
mercedes
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Mercedes markasını bünyesinde bulunduran Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil satışlarının geçen yıl 2020’ye göre yüzde 5 düşüşle 2 milyon 54 bin 962’ye gerilediği duyuruldu.Şirketin hafif ticari araç satışı (van) söz konusu dönemde yüzde 2,6 artışla 334 bin 210 olarak gerçekleşirken, Smart markasının satışları da yüzde 0.3 artarak 38 bin 514’e yükseldi.Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin’deki satışlarının geçen yıl yüzde 2 düşerek 758 bin 863’e ve Avrupa’da satışlarının da yüzde 11.2 düşerek 696 bin 136’a gerilemesi dikkati çekti.Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 90.3 artarak 99 bin 301’e ulaştı.Açıklamada, "4. çeyrekte, yarı iletken arz darboğazları, müşterilerden gelen yüksek talebin gecikmeli olarak karşılanmasına neden oldu" ifadelerine yer verildi.BMW, küresel lüks otomobil satışında Mercedes'i geçtiÖte yandan, Almanya’nın diğer lüks otomobil üreticisi BMW de 4 Ocak’ta, geçen yıl 2.2 milyon otomobil satışı yaptığını açıklamıştı.Böylece, BMW, 2015'ten bu yana ilk kez Alman rakibini geride bırakarak, 2021’de küresel lüks otomobil satışlarında Mercedes-Benz'i geçmiş oldu.
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otomobil, satış, üretim, çip, mercedes

Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl çip kıtlığı nedeniyle yüzde 5 düştü

04:02 08.01.2022
© AFP 2021 / PATRIK STOLLARZMercedes-Benz
Mercedes-Benz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / PATRIK STOLLARZ
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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil satışları geçen yıl yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 5 geriledi.
Mercedes markasını bünyesinde bulunduran Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil satışlarının geçen yıl 2020’ye göre yüzde 5 düşüşle 2 milyon 54 bin 962’ye gerilediği duyuruldu.
Şirketin hafif ticari araç satışı (van) söz konusu dönemde yüzde 2,6 artışla 334 bin 210 olarak gerçekleşirken, Smart markasının satışları da yüzde 0.3 artarak 38 bin 514’e yükseldi.
Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin’deki satışlarının geçen yıl yüzde 2 düşerek 758 bin 863’e ve Avrupa’da satışlarının da yüzde 11.2 düşerek 696 bin 136’a gerilemesi dikkati çekti.
Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 90.3 artarak 99 bin 301’e ulaştı.
Açıklamada, "4. çeyrekte, yarı iletken arz darboğazları, müşterilerden gelen yüksek talebin gecikmeli olarak karşılanmasına neden oldu" ifadelerine yer verildi.

BMW, küresel lüks otomobil satışında Mercedes'i geçti

Öte yandan, Almanya’nın diğer lüks otomobil üreticisi BMW de 4 Ocak’ta, geçen yıl 2.2 milyon otomobil satışı yaptığını açıklamıştı.
Böylece, BMW, 2015'ten bu yana ilk kez Alman rakibini geride bırakarak, 2021’de küresel lüks otomobil satışlarında Mercedes-Benz'i geçmiş oldu.
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