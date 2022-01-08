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Milli Eğitim Bakanı Özer ile YÖK Başkanı Özvar'ın önceliği yüz yüze eğitim
Milli Eğitim Bakanı Özer ile YÖK Başkanı Özvar'ın önceliği yüz yüze eğitim
Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışa ilişkin konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceliğin yüz yüze eğitim... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T09:13+0300
2022-01-08T09:13+0300
türkiye
yök
mahmut özer
uzaktan eğitim
yüz yüze eğitim
erol özvar
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Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışla beraber bazı vakıf üniversitesi finalleri çevrimiçi ortamda gerçekleştirme kararı aldı. Ancak devlet üniversitelerinde henüz böyle bir karar verilmedi. Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı'ya konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversitelerdeki Kovıd-19 tedbirlerini ve eğitim süreçlerinin çerçevesini 3 Eylül 2021 tarihinde belirleyerek üniversitelere bildirdiklerini hatırlatarak, “Buna ve Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’ne göre, öncelik yüz yüze eğitimde” dedi.'Hibrit de bir seçenek'“Kovıd-19 salgınının seyrine göre yükseköğretim kurumlarının örgün programlarda harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli kullanılabileceği de belirtilmişti” diyen Özvar, “Harmanlanmış eğitime geçildiği durumda da gerekli önlemler alınarak uygulamalı eğitimler, olabildiğince yüz yüze yapılacak. Teorik dersler ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan eğitimle verilebilecek” diye konuştu.'Örgün eğitimde öncelik sınavların yüz yüze yapılması'Kılavuzda, gelecekteki olası senaryolara göre yükseköğretim kurumlarında izlenmesi öngörülen genel bir çerçeveye yer verildiğini belirten Özvar, şöyle devam etti:“Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda daha önce de olduğu gibi değişiklik yapma yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarına bırakıldı.Buna göre, vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi, başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.Örgün eğitimde öncelik sınavların yüz yüze yapılması. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacak. Bununla birlikte, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınavlardan da yararlanılabilecek.”Bakan Özer’den yarıyıl tatilinin uzatılması talebine yanıt verdiİlkokul öğrencilerinin velileri ise vaka sayısındaki artıktan dolayı 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatilinin bir hafta daha uzatılmasını istiyor. Konuya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz” dedi.“Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir” söylemini yineleyen Özer, “Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne çekmeyi gerektirmiyor. Omikron’un gösterdiği hızlı yayılıma rağmen 71 bine yakın okulumuzda, tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz” sözlerini kaydetti.Özer’in açıklaması şöyle:“3 bini aşkın sınıfımızda Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir. Öğretmenlerimizde aşılanma oranı çok yüksek. Toplamda öğretmenlerimizin yüzde 94’ü aşılanmış ya da antikor geliştirmiş durumda. Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne çekmeyi gerektirmiyor. Omikron’un gösterdiği hızlı yayılıma rağmen 71 bine yakın okulumuzda, tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.”
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yök, mahmut özer, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, erol özvar

Milli Eğitim Bakanı Özer ile YÖK Başkanı Özvar'ın önceliği yüz yüze eğitim

09:13 08.01.2022
© AAYüz yüze eğitim, Koronavirüs ve eğitim, İlkokullar
Yüz yüze eğitim, Koronavirüs ve eğitim, İlkokullar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışa ilişkin konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceliğin yüz yüze eğitim olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışla beraber bazı vakıf üniversitesi finalleri çevrimiçi ortamda gerçekleştirme kararı aldı. Ancak devlet üniversitelerinde henüz böyle bir karar verilmedi. Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı'ya konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversitelerdeki Kovıd-19 tedbirlerini ve eğitim süreçlerinin çerçevesini 3 Eylül 2021 tarihinde belirleyerek üniversitelere bildirdiklerini hatırlatarak, “Buna ve Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’ne göre, öncelik yüz yüze eğitimde” dedi.

'Hibrit de bir seçenek'

“Kovıd-19 salgınının seyrine göre yükseköğretim kurumlarının örgün programlarda harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli kullanılabileceği de belirtilmişti” diyen Özvar, “Harmanlanmış eğitime geçildiği durumda da gerekli önlemler alınarak uygulamalı eğitimler, olabildiğince yüz yüze yapılacak. Teorik dersler ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan eğitimle verilebilecek” diye konuştu.

'Örgün eğitimde öncelik sınavların yüz yüze yapılması'

Kılavuzda, gelecekteki olası senaryolara göre yükseköğretim kurumlarında izlenmesi öngörülen genel bir çerçeveye yer verildiğini belirten Özvar, şöyle devam etti:
“Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda daha önce de olduğu gibi değişiklik yapma yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarına bırakıldı.
Buna göre, vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi, başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.
Örgün eğitimde öncelik sınavların yüz yüze yapılması. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacak. Bununla birlikte, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınavlardan da yararlanılabilecek.”

Bakan Özer’den yarıyıl tatilinin uzatılması talebine yanıt verdi

İlkokul öğrencilerinin velileri ise vaka sayısındaki artıktan dolayı 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatilinin bir hafta daha uzatılmasını istiyor. Konuya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz” dedi.
“Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir” söylemini yineleyen Özer, “Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne çekmeyi gerektirmiyor. Omikron’un gösterdiği hızlı yayılıma rağmen 71 bine yakın okulumuzda, tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz” sözlerini kaydetti.
Özer’in açıklaması şöyle:
“3 bini aşkın sınıfımızda Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir. Öğretmenlerimizde aşılanma oranı çok yüksek. Toplamda öğretmenlerimizin yüzde 94’ü aşılanmış ya da antikor geliştirmiş durumda. Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne çekmeyi gerektirmiyor. Omikron’un gösterdiği hızlı yayılıma rağmen 71 bine yakın okulumuzda, tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.”
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