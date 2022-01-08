https://tr.sputniknews.com/20220108/minibus-soforu-ile-yolcu-arasinda-beni-gotureceksin-tartismasi-yumruklu-kavgaya-donustu-1052528127.html

Minibüs şoförü ile yolcu arasında 'Beni götüreceksin' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Minibüs şoförü ile yolcu arasında 'Beni götüreceksin' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Esenyurt'ta bir minibüs şoförü, yer olmadığını söyleyip yolcuyu almayınca ortalık karıştı. Aralarında kısa süreli tartışma yaşanan şoför ile yolcu, yumruk... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T15:38+0300

2022-01-08T15:38+0300

2022-01-08T15:38+0300

yaşam

istanbul

esenyurt

kavga

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Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İHA'nın haberine göre, minibüs şoförünün "Yer yok" diyerek almadığı yolcu, şoföre tepki gösterdi. Minibüs şoförü ve yolcu arasında yer tartışması başlarken ilerleyen dakikalarda olay kavgaya dönüştü.Minibüsten inen şoför ile yolcu, yumruk yumruğa birbirlerine saldırdı. İkili arasında yaşanan kavgayı gören vatandaşlar ise olayı güçlükle ayırdı. Kavga sonrasında öfkesini yenmeyen yolcu, minibüsü tekmeleyip küfürler savururken, minibüsün içinde onlarca yolcu olması da dikkat çekti.

istanbul

esenyurt

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, esenyurt, kavga