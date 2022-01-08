Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220108/modaci-sansala-saldirida-12-beraat-bir-ceza-1052522564.html
Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza
Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza
Modacı Barbaros Şansal’ın İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda saldırıya uğramasına ilişkin görülen davada bir sanık ceza alırken, 12 kişi beraat etti. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T10:17+0300
2022-01-08T10:17+0300
türkiye
barbaros şansal
beraat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102659/91/1026599151_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_f19aae4d57c8334d2cb49dd917244ee4.jpg
Şansal, 2017’de yılbaşı gecesi çektiği video nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmış, daha sonra Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınarak Türkiye’ye getirilmişti. Uçaktan indiği sırada, havalimanındaki yer hizmetleri çalışanları dahil kalabalık bir grup Şansal’ı linç etmek istemişti.Bakırköy başsavcılığının soruşturması sonucu, 13 kişiye üç suçtan beş yıl dört aya kadar hapis istemiyle Bakırköy 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.Mahkeme, bugünkü karar duruşmasında 12 sanığı beraat ettirirken, bir kişiye adli para cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102659/91/1026599151_60:0:963:677_1920x0_80_0_0_dd2230ba7df71f5c423e3aef6d087183.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
barbaros şansal, beraat

Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza

10:17 08.01.2022
© Fotoğraf : TwitterBarbaros Şansal
Barbaros Şansal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Modacı Barbaros Şansal’ın İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda saldırıya uğramasına ilişkin görülen davada bir sanık ceza alırken, 12 kişi beraat etti.
Şansal, 2017’de yılbaşı gecesi çektiği video nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmış, daha sonra Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınarak Türkiye’ye getirilmişti. Uçaktan indiği sırada, havalimanındaki yer hizmetleri çalışanları dahil kalabalık bir grup Şansal’ı linç etmek istemişti.
Bakırköy başsavcılığının soruşturması sonucu, 13 kişiye üç suçtan beş yıl dört aya kadar hapis istemiyle Bakırköy 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Mahkeme, bugünkü karar duruşmasında 12 sanığı beraat ettirirken, bir kişiye adli para cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:41BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni
10:25Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak
10:17Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza
10:03Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı
09:55İBB Sözcüsü Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
09:39Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı
09:30Turkovac’ı geliştiren Özdarendeli: Acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi
09:13Milli Eğitim Bakanı Özer ile YÖK Başkanı Özvar'ın önceliği yüz yüze eğitim
05:35İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya'yla rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceğiz
05:04Ticaret Bakanı Muş: 2022 ile ilgili iddialı bir hedefle yola çıkmış bulunuyoruz
04:31Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi
04:02Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl çip kıtlığı nedeniyle yüzde 5 düştü
03:23Bakan Pakdemirli: Tarım gıda ihracatında yüzde 21 artışla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
03:14Rus Dışişleri'nden Blinken'e yanıt: 'ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur'
02:43Mehmet Cengiz'den 'Londra'da sokak satın aldığı' iddialarına ilişkin açıklama: İddialar asılsızdır
02:38İtalya Serie A takımlarında koronavirüs vakalarının artması tartışma yarattı
02:33Edirne'de bir mülteci donarak hayatını kaybetti
02:08Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapitalist sistemin bulunduğu yerlerde aydınlık yok
01:59Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
01:53Rusya'nın başkenti Moskova'dan kış manzaraları