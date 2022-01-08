Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza

Şansal, 2017’de yılbaşı gecesi çektiği video nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmış, daha sonra Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınarak Türkiye’ye getirilmişti. Uçaktan indiği sırada, havalimanındaki yer hizmetleri çalışanları dahil kalabalık bir grup Şansal’ı linç etmek istemişti.Bakırköy başsavcılığının soruşturması sonucu, 13 kişiye üç suçtan beş yıl dört aya kadar hapis istemiyle Bakırköy 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.Mahkeme, bugünkü karar duruşmasında 12 sanığı beraat ettirirken, bir kişiye adli para cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Modacı Barbaros Şansal’ın İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda saldırıya uğramasına ilişkin görülen davada bir sanık ceza alırken, 12 kişi beraat etti.
Şansal, 2017’de yılbaşı gecesi çektiği video nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmış, daha sonra Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınarak Türkiye’ye getirilmişti. Uçaktan indiği sırada, havalimanındaki yer hizmetleri çalışanları dahil kalabalık bir grup Şansal’ı linç etmek istemişti.
Bakırköy başsavcılığının soruşturması sonucu, 13 kişiye üç suçtan beş yıl dört aya kadar hapis istemiyle Bakırköy 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Mahkeme, bugünkü karar duruşmasında 12 sanığı beraat ettirirken, bir kişiye adli para cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.