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Mustafa Sarıgül: Sayın Baykal'a karşı başkaldırdık, başımıza gelmeyen kalmadı
Mustafa Sarıgül: Sayın Baykal'a karşı başkaldırdık, başımıza gelmeyen kalmadı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sayın Baykal'a karşı başkaldırdık, başımıza gelmeyen kalmadı" dedi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T14:15+0300
2022-01-08T14:15+0300
politika
mustafa sarıgül
chp
deniz baykal
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Bursa'da yerel basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, açıklamalarda bulundu.Türkiye Değişim Partisi olarak inşallah iş başına geleceklerini ifade eden Sarıgül, "Ülkemizin sorunlarını Allah izin verirse teker teker çözeceğiz. Ülkemizi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içerisinde yöneteceğiz. Bizim iktidarımızda devletimiz adil, vicdanlı ve iktidarımız şefkatli olacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarında kardeşlik hukukunu Türkiye'mizin her noktasında sağlayan parti olacağız, Partimizin tercihi bir avuç zenginden yana değil; işsiz, emekli, esnaf, çiftçi, memur ve engellilerimizden yana olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan parti inşallah biz olacağız. Burada bir kez daha onurla ve gururla söylüyorum ki bir fabrika sahibi kardeşimizin 5 yaşındaki evladı hangi okula gidiyorsa o fabrikada çalışan işçi arkadaşımızın da 5 yaşındaki çocuğu aynı okula gidecek bunu Almanya başardı inşallah Türkiye Değişim Partisi olarak biz de başaracağız. Köylerimizi yeni baştan şahlandıracağız ve şenlendireceğiz. Kanada, Rusya, Amerika, Meksika çiftçisi yerine kendi çiftçilerimizi ihya edeceğiz. 19 yılda Kanada, Rusya, Amerika, Meksika, Fransa, Suriye ve Bulgaristan, çiftçisine 120 milyar dolar para ödemişiz ve oralardan saman dahi ithal etmişiz. Bunları inşallah kendi çiftçimize vereceğiz. Nasıl otoyollara ve köprülere taşıt geçiş garantisi varsa çiftçilerimize de alım garantisini veren parti inşallah biz olacağız" dedi.'Baykal'a baş kaldırdık başımıza gelmeyen kalmadı'O dönemde büyük çalışmalar yaptıklarını belirten Sarıgül, "Sayın Baykal'a karşı başkaldırdık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Demokrasi ve barış için yollara çıktık. 40 oy gibi çok az bir oyla kaybettik. Baş kaldırdık başımıza gelmeyen kalmadı. Türkiye Değişim Hareketi'ni tam partileştirecektik. O dönem ana muhalefet partisinde Kemal Kılıçdaroğlu geldi bir değişim oldu. O değişimin önünü açmak istedik. O değişime 10 yıl büyük bir fırsat verdik ve iktidar olmasını bekledik ama baktık ki Türkiye'de yeni bir revizyona ve heyecana ihtiyaç var biz kimseye kırıldığımız, darıldığımız ve küstüğümüz için partiyi kurmadık" şeklinde konuştu.
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mustafa sarıgül, chp, deniz baykal

Mustafa Sarıgül: Sayın Baykal'a karşı başkaldırdık, başımıza gelmeyen kalmadı

14:15 08.01.2022
© İHA / İHA-AW507908Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© İHA / İHA-AW507908
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sayın Baykal'a karşı başkaldırdık, başımıza gelmeyen kalmadı" dedi.
Bursa'da yerel basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, açıklamalarda bulundu.
Türkiye Değişim Partisi olarak inşallah iş başına geleceklerini ifade eden Sarıgül, "Ülkemizin sorunlarını Allah izin verirse teker teker çözeceğiz. Ülkemizi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içerisinde yöneteceğiz. Bizim iktidarımızda devletimiz adil, vicdanlı ve iktidarımız şefkatli olacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarında kardeşlik hukukunu Türkiye'mizin her noktasında sağlayan parti olacağız, Partimizin tercihi bir avuç zenginden yana değil; işsiz, emekli, esnaf, çiftçi, memur ve engellilerimizden yana olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan parti inşallah biz olacağız. Burada bir kez daha onurla ve gururla söylüyorum ki bir fabrika sahibi kardeşimizin 5 yaşındaki evladı hangi okula gidiyorsa o fabrikada çalışan işçi arkadaşımızın da 5 yaşındaki çocuğu aynı okula gidecek bunu Almanya başardı inşallah Türkiye Değişim Partisi olarak biz de başaracağız. Köylerimizi yeni baştan şahlandıracağız ve şenlendireceğiz. Kanada, Rusya, Amerika, Meksika çiftçisi yerine kendi çiftçilerimizi ihya edeceğiz. 19 yılda Kanada, Rusya, Amerika, Meksika, Fransa, Suriye ve Bulgaristan, çiftçisine 120 milyar dolar para ödemişiz ve oralardan saman dahi ithal etmişiz. Bunları inşallah kendi çiftçimize vereceğiz. Nasıl otoyollara ve köprülere taşıt geçiş garantisi varsa çiftçilerimize de alım garantisini veren parti inşallah biz olacağız" dedi.

'Baykal'a baş kaldırdık başımıza gelmeyen kalmadı'

O dönemde büyük çalışmalar yaptıklarını belirten Sarıgül, "Sayın Baykal'a karşı başkaldırdık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Demokrasi ve barış için yollara çıktık. 40 oy gibi çok az bir oyla kaybettik. Baş kaldırdık başımıza gelmeyen kalmadı. Türkiye Değişim Hareketi'ni tam partileştirecektik. O dönem ana muhalefet partisinde Kemal Kılıçdaroğlu geldi bir değişim oldu. O değişimin önünü açmak istedik. O değişime 10 yıl büyük bir fırsat verdik ve iktidar olmasını bekledik ama baktık ki Türkiye'de yeni bir revizyona ve heyecana ihtiyaç var biz kimseye kırıldığımız, darıldığımız ve küstüğümüz için partiyi kurmadık" şeklinde konuştu.
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