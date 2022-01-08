https://tr.sputniknews.com/20220108/penelope-cruz-beni-salma-hayek-korudu-1052526954.html

Penelope Cruz: Beni Salma Hayek korudu

Penelope Cruz: Beni Salma Hayek korudu

Oscar ödüllü İspanyol aktris Penelope Cruz, kariyerinin başında film yapmak için ABD'nin Los Angeles kentine ilk gidişinde kendisini Meksika asıllı oyuncu... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T14:42+0300

2022-01-08T14:42+0300

2022-01-08T14:42+0300

yaşam

salma hayek

penelope cruz

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ABD'li komedyen Ellen DeGeneres'ın programına konuk olan Penelope Cruz, bir dönem sadece telefonda görüştüğü Salma Hayek'in kendisini Hollywood'da nasıl koruduğunu anlattı.Cruz, ABD'nin Los Angeles kentine ilk gidişinde kendisini Hayek'in kendisine evini açtığını anlattı:"Salma, Los Angeles'ta havaalanına gelip beni aldı ve ''Otele gitmiyorsun. Evime geliyorsun, çünkü bu sektörde yenisin ve her yer tehlike dolu. Otelde kendini çok yalnız hissedersin' diyerek beni evine götürüp, korumaya aldı. O gece kâbus görüp korktuğum için Salma'nın odasında kaldım, o zamandan beri de kardeş gibiyiz."

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2022

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salma hayek, penelope cruz