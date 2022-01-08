Prof. Dr. Müftüoğlu’ndan Bakan Özer’e: Sömestr tatilini öne çekmeyi değerlendirmesinde fayda var

"Bu nedenle ‘zaten yaklaşan sömestr tatilini bir veya iki hafta öne çekmek’ en azından geçici de olsa ‘nefes almak’ adına etkili bir çözüm olarak düşünülebilir” diyen Müftüoğlu, “Göreve başladığından bu yana sürekli sahada olan yeni, çalışkan ve başarılı Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in, bu öneriyi bir kez daha değerlendirmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama şu noktada da yanlış anlaşılmak istemem: bana göre, okullar asla kapatılmamalıdır. Eğer bir genel kapanma söz konusu olursa -ki olmayacaktır- okullar son kapanan yerler olmalıdır.”