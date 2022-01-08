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Prof. Dr. Müftüoğlu’ndan Bakan Özer’e: Sömestr tatilini öne çekmeyi değerlendirmesinde fayda var
Prof. Dr. Müftüoğlu’ndan Bakan Özer’e: Sömestr tatilini öne çekmeyi değerlendirmesinde fayda var
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs salgınında Omicron varyantının yayılma hızına dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer’e sömestr tatilini birkaç... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T11:49+0300
2022-01-08T11:49+0300
koronavirüs
sömestr tatili
osman müftüoğlu
mahmut özer
omicron
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Omicron varyantı nedeniyle okulların 'virüs yuvası' haline geldiğini gösteren kaygılandırıcı gelişmeler olduğunu aktaran Müftüoğlu, Okul çocuklarında sadece koronavirüse değil, diğer kış virüslerine de (grip, soğuk algınlığı ve benzeri virüsler) beklenenden daha sık rastlandığı kesin. Diğer taraftan, şimdiye kadarkilerden çok daha yüksek bulaşma gücü olan ve bu nedenle vaka sayılarını geometrik olarak katlayıp çoğaltan, sinsi ve korunması son derece güç yeni bir varyantla karşı karşıyayız" dedi.Müftüoğlu, yazısının devamında şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220107/milli-egitim-bakani-ozer-yariyil-tatilini-bir-hafta-one-almak-gibi-bir-planlamamiz-yok-1052497100.html
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sömestr tatili, osman müftüoğlu, mahmut özer, omicron

Prof. Dr. Müftüoğlu’ndan Bakan Özer’e: Sömestr tatilini öne çekmeyi değerlendirmesinde fayda var

11:49 08.01.2022
© DHAOkullarda havuzlanmış PCR testi
Okullarda havuzlanmış PCR testi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© DHA
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs salgınında Omicron varyantının yayılma hızına dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer’e sömestr tatilini birkaç hafta öne çekmesi için çağrıda bulundu.
Omicron varyantı nedeniyle okulların 'virüs yuvası' haline geldiğini gösteren kaygılandırıcı gelişmeler olduğunu aktaran Müftüoğlu, Okul çocuklarında sadece koronavirüse değil, diğer kış virüslerine de (grip, soğuk algınlığı ve benzeri virüsler) beklenenden daha sık rastlandığı kesin. Diğer taraftan, şimdiye kadarkilerden çok daha yüksek bulaşma gücü olan ve bu nedenle vaka sayılarını geometrik olarak katlayıp çoğaltan, sinsi ve korunması son derece güç yeni bir varyantla karşı karşıyayız" dedi.
Müftüoğlu, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Bu nedenle ‘zaten yaklaşan sömestr tatilini bir veya iki hafta öne çekmek’ en azından geçici de olsa ‘nefes almak’ adına etkili bir çözüm olarak düşünülebilir” diyen Müftüoğlu, “Göreve başladığından bu yana sürekli sahada olan yeni, çalışkan ve başarılı Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in, bu öneriyi bir kez daha değerlendirmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama şu noktada da yanlış anlaşılmak istemem: bana göre, okullar asla kapatılmamalıdır. Eğer bir genel kapanma söz konusu olursa -ki olmayacaktır- okullar son kapanan yerler olmalıdır.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yarıyıl tatilini bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok
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