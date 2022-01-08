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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220108/prof-emre-erdogan-18-yasini-asan-genclere-ayda-1000-lira-maas-verelim-1052541345.html
Prof. Emre Erdoğan: 18 yaşını aşan gençlere ayda 1000 lira maaş verelim
Prof. Emre Erdoğan: 18 yaşını aşan gençlere ayda 1000 lira maaş verelim
Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Emre Erdoğan "18 yaşını geçen bireylere ayda 1000 lira verelim. Maliyeti çok yüksek diyorlar ama maliyetinin geri dönüşü... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T23:13+0300
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Ekonomik koşullar nedeniyle zorluk yaşayan gençlerin durumunu Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Emre Erdoğan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Erdoğan, “Gençler çok haklılar, dışarıda yemek yemek, kitap satın alabilmek mümkün değil. Cambaz ipte yürürken altına güvenlik ağı serilir ki, düştüğü zaman canı acımasın diye. Bizim de gençlere güvenlik ağı gerebilmemiz lazım. İyi bir eğitim, iş bulabilme, kendini gerçekleştirebilme kaygıları olmamalı” dedi.Prof. Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Gençlere maaş vermek güzel fikir'“Gençlere maaş verilmesinden bahsediliyor bu çok güzel fikir. 18 yaşını geçen bireylere ayda 1000 lira verelim. Maliyeti çok yüksek diyorlar ama maliyetinin geri dönüşü var eğer çok istiyorlarsa. Kendine güvenen bir gençten daha büyük bir getiri tanımıyorum. Bizim jenerasyon devlet okullarında okudu ve neyimiz varsa devlete borçluyuz, devletin bize sağladığı olanaklara borçluyuz. Bugün ben o okullarda okuyamazdım, o şartlar memur çocuğu olarak. Şuanda ailesinin durumu iyi olanlar çok daha şanslı. Bir nesilde bu duruma getirdik ülkeyi o zaman bir nesille de geri taşımaya çalışalım ülkeyi. Bizim bir numaralı sorunumuz gençler ve kırılgan gruplar. Anayasa yapılır, cumhurbaşkanı seçilir ama ilk defa gençlerimizi bu kadar geriye taşıdık. O kırılgan grupları önemseyecek politikalara ihtiyacımız var ve bu da soldan geçiyor, sağın böyle bir politikası ne yazık ki olmaz.”
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radyo, atilla güner, maaş

Prof. Emre Erdoğan: 18 yaşını aşan gençlere ayda 1000 lira maaş verelim

23:13 08.01.2022 (güncellendi: 03:18 09.01.2022)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Emre Erdoğan "18 yaşını geçen bireylere ayda 1000 lira verelim. Maliyeti çok yüksek diyorlar ama maliyetinin geri dönüşü var" dedi.
Ekonomik koşullar nedeniyle zorluk yaşayan gençlerin durumunu Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Emre Erdoğan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Erdoğan, “Gençler çok haklılar, dışarıda yemek yemek, kitap satın alabilmek mümkün değil. Cambaz ipte yürürken altına güvenlik ağı serilir ki, düştüğü zaman canı acımasın diye. Bizim de gençlere güvenlik ağı gerebilmemiz lazım. İyi bir eğitim, iş bulabilme, kendini gerçekleştirebilme kaygıları olmamalı” dedi.
Prof. Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Her gencin bir desteğe ihtiyacı var. Gençler çok haklılar, dışarıda yemek yemek, kitap satın alabilmek mümkün değil. Cambaz ipte yürürken altına güvenlik ağı serilir ki düştüğü zaman canı acımasın diye bizim de gençlere güvenlik ağı gerebilmemiz lazım. İyi bir eğitim, iş bulabilme, kendini gerçekleştirebilme. Romanya’da ya da benzeri ülkelerde çok ciddi kültürel sermaye oluşmuş durumda sosyalizm sayesinde. Kitaba, eğitime, hastaneye, işe. Oradaki çocuklar erişebileceklerini bilmişler o da onları yukarı çekiyor ama bizde piyasada ne tutunursan. Bir toplumun zayıf segmentine kendini güçlendir diyebilir ki? Biz güçlendireceğiz. Bizim çok ciddi şekilde sosyal demokrat vizyonuna ihtiyacımız var ve o sosyal demokrat vizyonu da en kırılgan olanlardan başlaması gerekiyor. Aramızdaki en yoksuldan, en yeteneksizden, engelliden, kadından tüm bunlardan başlayarak onları ileriye taşıyacak bir vizyona ihtiyacımız var.”

'Gençlere maaş vermek güzel fikir'

“Gençlere maaş verilmesinden bahsediliyor bu çok güzel fikir. 18 yaşını geçen bireylere ayda 1000 lira verelim. Maliyeti çok yüksek diyorlar ama maliyetinin geri dönüşü var eğer çok istiyorlarsa. Kendine güvenen bir gençten daha büyük bir getiri tanımıyorum. Bizim jenerasyon devlet okullarında okudu ve neyimiz varsa devlete borçluyuz, devletin bize sağladığı olanaklara borçluyuz. Bugün ben o okullarda okuyamazdım, o şartlar memur çocuğu olarak. Şuanda ailesinin durumu iyi olanlar çok daha şanslı. Bir nesilde bu duruma getirdik ülkeyi o zaman bir nesille de geri taşımaya çalışalım ülkeyi. Bizim bir numaralı sorunumuz gençler ve kırılgan gruplar. Anayasa yapılır, cumhurbaşkanı seçilir ama ilk defa gençlerimizi bu kadar geriye taşıdık. O kırılgan grupları önemseyecek politikalara ihtiyacımız var ve bu da soldan geçiyor, sağın böyle bir politikası ne yazık ki olmaz.”
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