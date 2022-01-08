https://tr.sputniknews.com/20220108/prof-emre-erdogan-18-yasini-asan-genclere-ayda-1000-lira-maas-verelim-1052541345.html

Prof. Emre Erdoğan: 18 yaşını aşan gençlere ayda 1000 lira maaş verelim

Prof. Emre Erdoğan: 18 yaşını aşan gençlere ayda 1000 lira maaş verelim

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Emre Erdoğan "18 yaşını geçen bireylere ayda 1000 lira verelim. Maliyeti çok yüksek diyorlar ama maliyetinin geri dönüşü... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T23:13+0300

2022-01-08T23:13+0300

2022-01-09T03:18+0300

akşam postasi

radyo

atilla güner

maaş

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Ekonomik koşullar nedeniyle zorluk yaşayan gençlerin durumunu Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Emre Erdoğan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Erdoğan, “Gençler çok haklılar, dışarıda yemek yemek, kitap satın alabilmek mümkün değil. Cambaz ipte yürürken altına güvenlik ağı serilir ki, düştüğü zaman canı acımasın diye. Bizim de gençlere güvenlik ağı gerebilmemiz lazım. İyi bir eğitim, iş bulabilme, kendini gerçekleştirebilme kaygıları olmamalı” dedi.Prof. Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Gençlere maaş vermek güzel fikir'“Gençlere maaş verilmesinden bahsediliyor bu çok güzel fikir. 18 yaşını geçen bireylere ayda 1000 lira verelim. Maliyeti çok yüksek diyorlar ama maliyetinin geri dönüşü var eğer çok istiyorlarsa. Kendine güvenen bir gençten daha büyük bir getiri tanımıyorum. Bizim jenerasyon devlet okullarında okudu ve neyimiz varsa devlete borçluyuz, devletin bize sağladığı olanaklara borçluyuz. Bugün ben o okullarda okuyamazdım, o şartlar memur çocuğu olarak. Şuanda ailesinin durumu iyi olanlar çok daha şanslı. Bir nesilde bu duruma getirdik ülkeyi o zaman bir nesille de geri taşımaya çalışalım ülkeyi. Bizim bir numaralı sorunumuz gençler ve kırılgan gruplar. Anayasa yapılır, cumhurbaşkanı seçilir ama ilk defa gençlerimizi bu kadar geriye taşıdık. O kırılgan grupları önemseyecek politikalara ihtiyacımız var ve bu da soldan geçiyor, sağın böyle bir politikası ne yazık ki olmaz.”

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, atilla güner, maaş