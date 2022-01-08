https://tr.sputniknews.com/20220108/renkli-devrim-kavrami-tek-kutuplu-duzene-ait-avrasyada-bu-yolla-rejimerin-degismesi-sona-erdi-1052535029.html

‘Renkli devrim kavramı tek kutuplu düzene ait, Avrasya’da bu yolla rejimlerin değişmesi sona erdi’

‘Renkli devrim kavramı tek kutuplu düzene ait, Avrasya’da bu yolla rejimlerin değişmesi sona erdi’

Doç. Volkan Özdemir’e göre, Kazakistan'da halkın ekonomik sıkıntılara tepkisi anlaşılır ancak silahlı isyan bunun araç olarak kullanıldığına işaret. Krizin... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T20:55+0300

2022-01-08T20:55+0300

2022-01-08T21:00+0300

eksen

abd

rusya

belarus

kazakistan

volkan özdemir

antony blinken

kasım cömert tokayev

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Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde artırılmasının tetiklediği protesto dalgası silahlı isyana dönüşürken, gerilim devam ediyor. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, dış bağlantılı terör unsurlarının da etkili olduğunu ilan ettiği isyana karşı ipleri ele alarak anti-terör operasyonları başlattı. Hoşnutsuzluğa yol açan zamları geri alıp, enerji şirketleriyle ilgili soruşturma açtıran Tokayev, yeni hükümeti kuracak başbakanı 11 Ocak'ta açıklayacak.Tokayev'in, Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım çağrısı üzerine Rusya Federasyonu, Belarus ve Ermenistan'dan barış güçleri ülkeye ulaştı. Barış güçlerinin terör operasyonlarına karışmayarak sadece kilit devlet kurumlarının güvenliğiyle ilgilendiği açıklandı.ABD yönetimi ise KGAÖ ve Kazakistan yönetiminin yaptığı çağrının meşruiyetini sorgulayan açıklamalarda buundu. Kazakistan'daki isyanın Amerikan ve İngiliz sermayesi ağırlıklı fabrikalarda başladığı belirtilirken, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. ABD yönetiminin önümüzdeki hafta Rusya ile başlayacak güvenlik garantileri görüşmeler öncesinde Kazakistan'la ilgili Moskova'ya saldırgan retoriği artırması dikkat çekiyor.Kazakistan'da hayat pahalılığı ile gelen isyan, yönetimin 'dış odaklar' tespiti ve 'renkli devrim' yorumları ile KGAÖ faktörünü ATA Platformu Direktörü Dr. Volkan Özdemir ile konuştuk.‘Halkın ekonomik sıkıntılara tepki vermesi anlaşılır ama gelişmeler bunların araç olarak kullanıldığına işaret ediyor'Doç. Volkan Özdemir'e göre, Kazakistan’daki fiyat artışları ve halkın ekonomik sıkıntılar nedeniyle tepki vermesi anlaşılır, ancak Tokayev yönetiminin geri adım atmasına rağmen olayların silahlı isyana dönüşmesibunların araç olarak kullanıldığına işaret ediyor:‘Putin-Biden görüşmesi öncesinde bir cephe daha açılmaya çalışılıyor’Kazakistan'ın Çin'in yanı sıra Batı ile de çok boyutlu diplomasi, ticari ve pragmatik ilişkiler yürüten bir ülke olduğunu belirten Özdemir, ancak bu ülkenin Rusya ile özel ilişkilerine atıf yaptı. Gelişmelerin 'dışarıdan' provake edilen bir sürece işaret ettiği görüşündeki Özdemir, isyanın zamanlamasının da Rusya'nın ABD ve NATO ile güvenlik garantileri görüşmeleri öncesine denk gelmesine dikkat çekti:‘Renkli devrim kavramı tek kutuplu düzene ait, Avrasya’da bu yolla rejimlerin değişmesi sona erdi’Rusya'ya yönelik hem Baltıklar hem Ukrayna hem de Karadeniz'de çevreleme politikası izlendiğini belirten Özdemir, dikkatler batıya çevrimişken Kazakistan üzerinden olası bir 'renkli devrim' teşebbüsüne dikkat çekti. Ancak Özdemir'e gör tek kutuplu döneme ait bu kavram artık geride kaldı, rejimlerin renkli devrimle değişeceği dönem artık Avrasya'da sona erdi. Ancak Özdemir, bunun kargaşa çıkarılamayacağı anlamına da gelmediğinin altını çizdi:‘Kazaklar veya bölgedeki diğer devletler Rusya’yı yabancı bir unsur görmüyor, Rusya’dan yardım istenmesi normal’Özdemir'e göre Kazakistan için 'Rus işgali' söylemleri, bölgeyi tanımamakla da alakalı. Rusya’nın 200 yıldır bu coğrafyada olduğunu anımsatan Özdemir, Kazakların veya bölgedeki diğer devletlerin Rusya’yı yabancı bir unsur olarak görmediğini belirtti. Resmi çerçevede de KGAÖ gibi bir güvenlik paktının bulunduğunu vurgulayan Özdemir, böyle bir karşılıkta yardım istenmesinin normal olduğunu dile getirdi. Özdemir, durumun Ukrayna ile de kıyaslanamayacağını belirtirken, Kazakista'ın Çin'in Kuşak ve Yol girişimi için kritik önemine atıfla Batı kaynaklı kışkırtmaların başarı şansının bulunmadığını vurguladı:‘Kazak lideri protestoların bastırılmasında ABD’den mi yardım isteyecekti’Özdemir'e göre, ABD yönetiminin KGAÖ ve meşruiyetine şüphe düşürmeye çalışan dyorumlarının gelişmelerin vardığı yerden duyduğu hoşnutsuzlukla ilgili olabileceğini söyledi. Bölgede KGAÖ diye bir paktın bulunduğunu, Kazakistan'ın aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi olduğunu ve Rusya ile ikili güvenlik anlaşmaları bulunduğunu anımsatan Özdemir, "Kazakistan lideri ABD'den mi yardım isteyecekti" diye sordu.'Nazarbayev dönemi bitti fakat Tokayev’in de Nazarbayev’in devamı olduğunu düşünüyorum'Kazakistan'da olup bitinler kimileri tarafından 'elitlerin iç mücadelesiyle' izah edilirken, Özdemir, 'elbaşı' sıfatını taşıyan Nazarbayev ile Tokayev arasındaki devamlılık ilişkisine dikkat çekti:'Türk Devletleri Teşkilatı henüz emekleme aşamasında, gelecekte reelpolitiktan kopmadan faydalı roller oynayabilir'Özdemir’e göre, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu süreçte ‘Kazakistan halkının ve devletinin yanında' olma tutumu doğru. Bu örgütün henüz emekleme aşamasında olduğunu belirten Özdemir, gelecekte faydalı roller oynayabileceğini ancak bunu reelpolitikten kopmadan yapması gerektiğini belirtti:

rusya

belarus

kazakistan

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, rusya, belarus, kazakistan, volkan özdemir, antony blinken, kasım cömert tokayev