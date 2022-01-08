Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220108/resmi-gazetede-yayinlandi-milli-egitim-bakan-yardimcisi-bilgili-gorevden-alindi-1052518109.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T00:04+0300
2022-01-08T00:14+0300
milli eğitim bakanlığı
türkiye
resmi gazete
görevden alma
nazif yılmaz
ahmet emre bilgili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052518162_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_fb09116ea300d339a32b6e204698c58e.jpg
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.Karar doğrultusunda Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.Nafiz Yılmaz kimdir?1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda 'İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı' adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220106/resmi-gazetede-yayinlandi-bitlis-siirt-siniri-degisti-1052451432.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052518162_137:0:954:613_1920x0_80_0_0_89b477b927942ad6c7330706634d82bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, resmi gazete, görevden alma, nazif yılmaz, ahmet emre bilgili

Resmi Gazete'de yayınlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı

00:04 08.01.2022 (güncellendi: 00:14 08.01.2022)
© dogm.meb.gov.trNazif Yüksel
Nazif Yüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© dogm.meb.gov.tr
Abone ol
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.
Karar doğrultusunda Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
© Fotoğraf : resmigazete.gov.trResmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.
© Fotoğraf : resmigazete.gov.tr

Nafiz Yılmaz kimdir?

1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.
Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda 'İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı' adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.
Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bitlis-Siirt sınırı değişti
6 Ocak, 02:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:41İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyelerinden Şişecam önünde eylem: Cam bulamıyoruz
00:27Lübnan’da yakıt deposunda patlama
00:22Twitch’te 1 milyon dolarlık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı
00:04Resmi Gazete'de yayınlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı
DünAK Partili Özkan: Özel’i ve CHP’yi milletimize şikayet ediyoruz, asla affetmeyeceğiz
DünMemur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
DünBeşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
DünBOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğalgaz borcu yoktur
DünABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi
Dünİmamoğlu: Demokrasinin ve hukukun içine düşürüldüğü şartlar cumhuriyetimize asla yakışmıyor
DünHaftada 4 gün çalışmaya geçen şirket, üretkenliğin tavan yaptığını açıkladı
DünÇin'de 6.6 büyüklüğünde deprem
DünOscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti
DünProf. Saysel: Boğaziçili Berke ve Perit’in duruşmasında şikayetçi rektörün avukatı tek söz edemedi
DünRandevu tarihini beğenmeyen kadının kocası, doktoru darp etti
DünMetin Lokumcu davası 18 Şubat'a ertelendi
DünBiden: Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünmüyorum
DünAdana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret
DünMardin’de satılığa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı, kur farkı nedeniyle yükseldi