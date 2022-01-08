https://tr.sputniknews.com/20220108/resmi-gazetede-yayinlandi-milli-egitim-bakan-yardimcisi-bilgili-gorevden-alindi-1052518109.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı

Resmi Gazete'de yayınlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T00:04+0300

2022-01-08T00:04+0300

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milli eğitim bakanlığı

türkiye

resmi gazete

görevden alma

nazif yılmaz

ahmet emre bilgili

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.Karar doğrultusunda Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.Nafiz Yılmaz kimdir?1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda 'İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı' adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220106/resmi-gazetede-yayinlandi-bitlis-siirt-siniri-degisti-1052451432.html

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milli eğitim bakanlığı, resmi gazete, görevden alma, nazif yılmaz, ahmet emre bilgili