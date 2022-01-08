https://tr.sputniknews.com/20220108/rusya-devlet-baskani-putin-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-gorustu--1052525287.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider ülkedeki son durumu görüşürken Tokayev, Putin'e ülkedeki... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T13:02+0300
2022-01-08T13:02+0300
2022-01-08T13:03+0300
dünya
kazakistan
vladimir putin
kasım cömert tokayev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Comert Tokayev, şiddet olaylarının sürdüğü Kazakistan’daki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin yetkilileri, Kazak liderin Putin’i Kazakistan’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ülkedeki durumun istikrar kazanmakta olduğunu söylediğini belirtti.Tokayev’in ayrıca, kendi çağrısı üstüne ülkeye barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelerine destekleri için teşekkür ettiği kaydedildi. Kazak liderin, desteği için Rusya’ya ayrıca teşekkür ettiği de ifade edildi.Kremlin yetkilileri, Rusya ve Kazakistan devlet başkanlarının, Kazakistan’da anayasal düzenin sağlanması adına alınan önlemleri de ele aldıkları belirtti. Kremlin’e göre KGAÖ ülkeleri liderlerinin bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Kazakistan liderinin bu teklifinin Putin tarafından desteklendi. KGAÖ liderlerinin en yakın zamanda video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmelerine karar verildi. Bunun yanında, Putin ile Tokayev, ‘sürekli olarak irtibatta kalma’ konusunda anlaştı.Kazakistan'da ne oluyor?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220108/eski-kazakistan-ulusal-guvenlik-komitesi-baskani-masimov-gozaltina-alindi-1052522817.html
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kazakistan, vladimir putin, kasım cömert tokayev
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
13:02 08.01.2022 (güncellendi: 13:03 08.01.2022)
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider ülkedeki son durumu görüşürken Tokayev, Putin'e ülkedeki durumun stabilize edildiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Comert Tokayev, şiddet olaylarının sürdüğü Kazakistan’daki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin yetkilileri, Kazak liderin Putin’i Kazakistan’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ülkedeki durumun istikrar kazanmakta olduğunu söylediğini belirtti.
Tokayev’in ayrıca, kendi çağrısı üstüne ülkeye barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelerine destekleri için teşekkür ettiği kaydedildi. Kazak liderin, desteği için Rusya’ya ayrıca teşekkür ettiği de ifade edildi.
Kremlin yetkilileri, Rusya ve Kazakistan devlet başkanlarının, Kazakistan’da anayasal düzenin sağlanması adına alınan önlemleri de ele aldıkları belirtti. Kremlin’e göre KGAÖ ülkeleri liderlerinin bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Kazakistan liderinin bu teklifinin Putin tarafından desteklendi. KGAÖ liderlerinin en yakın zamanda video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmelerine karar verildi. Bunun yanında, Putin ile Tokayev, ‘sürekli olarak irtibatta kalma’ konusunda anlaştı.
Kazakistan'da ne oluyor?
Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ
liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.