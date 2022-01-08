https://tr.sputniknews.com/20220108/rusya-devlet-baskani-putin-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-gorustu--1052525287.html

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider ülkedeki son durumu görüşürken Tokayev, Putin'e ülkedeki... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T13:02+0300

2022-01-08T13:02+0300

2022-01-08T13:03+0300

dünya

kazakistan

vladimir putin

kasım cömert tokayev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052238322_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_f2a152437347b3083c34dde581b40f10.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Comert Tokayev, şiddet olaylarının sürdüğü Kazakistan’daki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin yetkilileri, Kazak liderin Putin’i Kazakistan’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ülkedeki durumun istikrar kazanmakta olduğunu söylediğini belirtti.Tokayev’in ayrıca, kendi çağrısı üstüne ülkeye barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelerine destekleri için teşekkür ettiği kaydedildi. Kazak liderin, desteği için Rusya’ya ayrıca teşekkür ettiği de ifade edildi.Kremlin yetkilileri, Rusya ve Kazakistan devlet başkanlarının, Kazakistan’da anayasal düzenin sağlanması adına alınan önlemleri de ele aldıkları belirtti. Kremlin’e göre KGAÖ ülkeleri liderlerinin bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Kazakistan liderinin bu teklifinin Putin tarafından desteklendi. KGAÖ liderlerinin en yakın zamanda video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmelerine karar verildi. Bunun yanında, Putin ile Tokayev, ‘sürekli olarak irtibatta kalma’ konusunda anlaştı.Kazakistan'da ne oluyor?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220108/eski-kazakistan-ulusal-guvenlik-komitesi-baskani-masimov-gozaltina-alindi-1052522817.html

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, vladimir putin, kasım cömert tokayev