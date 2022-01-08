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https://tr.sputniknews.com/20220108/tesk-baskani-palandoken-gida-urunlerinin-tamaminda-kdv-orani-yuzde-1e-indirilmeli-1052523625.html
TESK Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli
TESK Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Fiyatlar arttıkça esnafın hem karı hem de satışı azalıyor. Özellikle... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T11:20+0300
2022-01-08T11:20+0300
ekonomi
tesk
kdv
bendevi palandöken
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki artışa karşı alınması gereken önlemleri ve önerilerini aktardığı bir açıklama yaptı. Palandöken, “Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Fiyatlar arttıkça esnafın hem karı hem de satışı azalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma değer vergisinin oranı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.“Gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli”Gıda ürünlerinin toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirten Palandöken, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor. Örneğin eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor. Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli” diye konuştu. “Aynı malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor”Leblebinin toptan alındığında yüzde 1, perakende satışlarda ise yüzde 8 KDV ödendiğine dikkati çeken Palandöken, “Leblebiyi toptan aldığımızda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi işleyerek satarsak KDV oranı yüzde 18’e çıkıyor. Aynı malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor. Bu nedenle toptan ya da perakende olduğuna bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olursa hem kayıt dışılık azalır hem de vergi gelirleri artar” dedi.
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tesk, kdv, bendevi palandöken

TESK Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli

11:20 08.01.2022
© AABendevi Palandöken
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Fiyatlar arttıkça esnafın hem karı hem de satışı azalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma değer vergisinin oranı yüzde 1’e indirilmeli” ifadelerini kullandı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki artışa karşı alınması gereken önlemleri ve önerilerini aktardığı bir açıklama yaptı. Palandöken, “Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Fiyatlar arttıkça esnafın hem karı hem de satışı azalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma değer vergisinin oranı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.

“Gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli”

Gıda ürünlerinin toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirten Palandöken, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor. Örneğin eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor. Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli” diye konuştu.

“Aynı malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor”

Leblebinin toptan alındığında yüzde 1, perakende satışlarda ise yüzde 8 KDV ödendiğine dikkati çeken Palandöken, “Leblebiyi toptan aldığımızda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi işleyerek satarsak KDV oranı yüzde 18’e çıkıyor. Aynı malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor. Bu nedenle toptan ya da perakende olduğuna bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olursa hem kayıt dışılık azalır hem de vergi gelirleri artar” dedi.
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