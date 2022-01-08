https://tr.sputniknews.com/20220108/toggun-videosuna-mustafa-varanktan-yorum-kaputa-vurmasaydiniz-keske-1052525899.html

TOGG'un videosuna Mustafa Varank'tan yorum: Kaputa vurmasaydınız keşke

TOGG'un videosuna Mustafa Varank'tan yorum: Kaputa vurmasaydınız keşke

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobil TOGG'un görüntülerini müzikli bir video ile paylaşmasının ardından TOGG ekibi... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T13:36+0300

2022-01-08T13:36+0300

2022-01-08T13:36+0300

türkiye

mustafa varank

yerli otomobil

togg

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TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan TOGG'un görüntüleri ile çöp kutusuyla ritim tutan iki kişinin yer aldığı müzikli bir video paylaştı.Bunun üzerine TOGG ekibinden Bakan Varank'a aynı müziğe TOGG'un CES 2022'deki standında çekilen videolu bir yanıt geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoya ise Varank üzgün surat ifadesi ile "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtını verdi.

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mustafa varank, yerli otomobil, togg