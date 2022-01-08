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TOGG'un videosuna Mustafa Varank'tan yorum: Kaputa vurmasaydınız keşke
TOGG'un videosuna Mustafa Varank'tan yorum: Kaputa vurmasaydınız keşke
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobil TOGG'un görüntülerini müzikli bir video ile paylaşmasının ardından TOGG ekibi... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T13:36+0300
2022-01-08T13:36+0300
türkiye
mustafa varank
yerli otomobil
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TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan TOGG'un görüntüleri ile çöp kutusuyla ritim tutan iki kişinin yer aldığı müzikli bir video paylaştı.Bunun üzerine TOGG ekibinden Bakan Varank'a aynı müziğe TOGG'un CES 2022'deki standında çekilen videolu bir yanıt geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoya ise Varank üzgün surat ifadesi ile "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtını verdi.
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mustafa varank, yerli otomobil, togg

TOGG'un videosuna Mustafa Varank'tan yorum: Kaputa vurmasaydınız keşke

13:36 08.01.2022
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobil TOGG'un görüntülerini müzikli bir video ile paylaşmasının ardından TOGG ekibi CES 2022'deki standından videolu yanıt verdi. TOGG'un yanıtına ise Varank'tan üzgün suratlı bir ifade kullanarak "Kaputa vurmasaydınız keşke" diyerek yanıt verdi.
TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan TOGG'un görüntüleri ile çöp kutusuyla ritim tutan iki kişinin yer aldığı müzikli bir video paylaştı.
Bunun üzerine TOGG ekibinden Bakan Varank'a aynı müziğe TOGG'un CES 2022'deki standında çekilen videolu bir yanıt geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoya ise Varank üzgün surat ifadesi ile "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtını verdi.
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