https://tr.sputniknews.com/20220108/trt-haberde-5-aydir-bos-olan-koltugun-yeni-sahibi-belli-oldu-1052526029.html

TRT Haber'de 5 aydır boş olan koltuğun yeni sahibi belli oldu

TRT Haber'de 5 aydır boş olan koltuğun yeni sahibi belli oldu

TRT Haber’in yeni Haber Koordinatörü görevine, uzun yıllar muhabir ve haber sunucusu olarak ekranda bulunan, en son Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T13:46+0300

2022-01-08T13:46+0300

2022-01-08T13:46+0300

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TRT Haber’in yeni Haber Koordinatörü belli oldu. MedyaRadar’ın özel haberine göre, yaklaşık 5 aydır boş olan göreve, uzun yıllar muhabir ve haber sunucusu olarak ekranda bulunan, en son Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirdiği günlerde bölgede görev yapan gazetecilerden Ahmet Görmez getirildi.TRT’de Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan yenilenme süreci kurum içerisine yansımıştı. Kanal koordinatörü Yahya Bostan’ın yanısıra birçok üst düzey isim TRT Haber’e veda ettiğini duyurmuştu.Ahmet Görmez kimdir?Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü’nden mezun oldu.TRT ve CNN Türk’te çalışmalar yaptı. Çeşitli uluslararası basın kuruluşlarına Fixer ve Muhabir olarak görev yaptı. ANKA Haber Ajansı’nda Diplomasi Muhabiri olarak basın kartını aldı.İngiltere’ye giderek City University’de Uluslararası Gazetecilik Yüksek Lisansı’nı tamamladı. “Çatışma Bölgelerinde Habercilik” eğitimi aldı.Türkiye’ye döndükten sonra ATV’de Diplomasi Muhabiri olarak işe başladı. Yine Diplomasi Muhabiri olarak A Haber’in kurucu ekibinde yer aldı. Kuzey Irak, Libya, Afganistan, Suriye gibi çatışma bölgelerinde görev yaptı. 2014’te İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırısında bölgeye giren ilk TV ekiplerinin arasında yer aldı.2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine getirildi. 3 yıl bu görevi yürüttü. Eylül 2017 itibariyle de TRT Dış Haberler Müdürlüğü’nü üstlendi.Ahmet Görmez, şimdi de TRT Haber Haber Koordinatörlüğü görevini üstlenecek.

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