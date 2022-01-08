https://tr.sputniknews.com/20220108/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-141-can-kaybi-66-bin-237-yeni-vaka-1052532920.html

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 66 bin 237 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 66 bin 237 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T19:19+0300

2022-01-08T19:19+0300

2022-01-08T20:01+0300

koronavirüs

türkiye

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 34 bin 592 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Bakan Koca: Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:'Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz'Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise sağlıkta şiddet olaylarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

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