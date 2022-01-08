Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220108/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-141-can-kaybi-66-bin-237-yeni-vaka-1052532920.html
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 66 bin 237 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 66 bin 237 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T19:19+0300
2022-01-08T20:01+0300
koronavirüs
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052465584_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_48579a6f5347e65bfd76fcc2b16499e0.jpg
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 34 bin 592 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Bakan Koca: Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:'Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz'Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise sağlıkta şiddet olaylarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052465584_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_abe1d177fad0a76ce9fff90851a36a18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 66 bin 237 yeni vaka

19:19 08.01.2022 (güncellendi: 20:01 08.01.2022)
© AAKoronavirüs vakaları artıyor
Koronavirüs vakaları artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 34 bin 592 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca: Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun."

'Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz'

Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise sağlıkta şiddet olaylarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:17Bakan Nebati: Güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz
20:05Selteyev: Kazakistan’daki olaylar, Ulusal Güvenlik Komitesi’nin de rol aldığı bir darbe girişimidir
19:54SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı
19:20Fatih Terim: Projemize sadık kalacağız
19:19Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 66 bin 237 yeni vaka
19:16İstanbul Büyükçekmece E-5'te çıplak şekilde koşan bir kişi görüntülendi
18:46İran, ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı
18:37Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Cinel: Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor
18:19Tüketici Konfederasyonu, elektrik zamlarını yargıya taşıdı
18:15Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
18:06Yunanistan ve ABD, Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı
17:59AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır
17:49Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim
17:25Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı
17:06Bakan Akar açıkladı: Bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu
16:45Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözünün yaşına bakmayacağız
16:32Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi yapıldı
16:18Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor
16:15Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı
16:00İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti